Ikke råd da den var ny? Da bør du neppe kjøpe den som bruktbil

Mange opplever at biler som var temmelig uoppnåelige som nye, plutselig er innenfor rekkevidde på bruktmarkedet.

Verditapet på mange biler kan være brutalt. Og det gjelder i mange tilfeller særlig biler med litt ekstra drømfaktor.

Hvert år skifter en halv million bruktbiler eier.

Tenke seg om ...

– I jakten på bruktbil kan du komme over heftige luksus- eller sportsbiler til en overraskende rimelig penge. Men hadde du ikke råd til bilen som ny, har du neppe råd til å eie den som brukt, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Det er også slik at bruktbilkjøp ikke bare styres av tørre fakta og sunn fornuft. Innimellom kan både drømmer og følelser ta litt overhånd. Når en del av de brukte premiumbilene også koster en god del mindre enn man skulle tro, kan det være fort gjort å droppe fornuften og å følge drømmen, selv om bilen er noen år gammel.

– Finner du en eksklusiv bil på bruktmarkedet og garantitiden har gått ut, er det lurt å tenke seg om en gang eller to, rådgir Sødal.

Tøff bil, men dette kan være skummelt bruktbkjøp

SMART:? Kanskje kjedelig, men det er ikke sikkert det er lurt å kjøpe en rimeligere bruktbil enn du kanskje i utgangspunktet har tenkt deg...

Timepris på 3.000 kroner

Flere ting kan gå i stykker på en eldre bruktbil. Eksklusive biler med masse utstyr er dyrere å reparere. Det er rett og slett flere ting som kan gå galt. De blir fort veldig dyre å holde på veien.

Dristige og avanserte innovasjoner, delepriser som du ikke i din villeste fantasi så for deg og timepriser på over 3.000 kroner pluss moms på verkstedene kan sette familieøkonomien skikkelig på prøve. En prøvelse som fort kan gi både grå hår, søvnløse netter og slunken bankkonto. Det har mange smertelig erfart.

– Vi snakker om alt fra turboer, luftfjæring, avansert elektronikk, kameraer og motortrøbbel – til girkasser som kan ryke og gi påkost i hundretusenkronersklassen, sier Sødal.

X5 og verditap: Halv pris før den er tre år



GARANTI: Kjøper du bruktbil av en forhandler, betyr det i mange tilfeller også garanti. Det kan være gull verdt.

Kjøpe med garanti

Han har et klart råd til bruktbilkjøperne, og det er å se etter en bil som fortsatt er innenfor nybilgarantien.

– Er bilkjøpsbudsjettet slik at du kan kjøpe deg en premiumbil som er seks år gammel, har du også budsjett til en langt nyere, men kanskje ikke like spennende bruktbil som er innenfor nybilgarantien. Dette gir et langt mer forutsigbarhet og et langt sikrere bilhold enn en eldre og eksklusiv bil som kan ryke på flere dyre reparasjoner, avslutter Sødal.

Tre bruktbiler vi har lyst på, men ikke tør kjøpe

Video: Her er en av bilene du (dessverre) kan gå på en smell med