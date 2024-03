Ikke perfekt – men storselger blir den

Volvo har vært uten en klar innstegsmodell i flere år. Men det har de fått nå – med nye EX30.

Dette er en kompakt crossover med lengde på drøyt 4,20 meter. Den kommer med to ulike batteripakker, drift på bakhjulene og 4x4.

Og her priser Volvo aggressivt: Innstegsmodellen starter på 321.900 kroner.

Testbilen befinner seg i andre enden av EX30-skalaen. Dette er toppmodellen Twin Performance Ultra med firehjulstrekk som koster 460.875 kroner. Det betyr batteripakke på 64 kWt og offisiell rekkevidde på 448 kilometer.

Konkurransen i denne klassen er virkelig tøff. De siste årene har det kommet inn en rekke nye biler med tilnærmet samme rekkevidde. EX30 har også to søstermodeller, som bruker samme plattform: Smart #1 og Zeekr X. Det gjør naturligvis ikke jobben mindre krevende for Volvoen.

NATURLIG VALG: Ikke overraskende går Volvo for crossover når de lager ny innstegsmodell. Denne biltypen vokser raskest av alle.

Hvordan er den å kjøre?

Her har EX30 en av de store styrkene sine. Til å være en såpass liten og kompakt bil, er kjørefølelsen imponerende bra. Den er lettbeint og kvikk i byen. Og på landevei/motorvei er dette som å kjøre en bil en klasse over. EX30 er stabil og komfortabel. Her kan du kjøre langt, uten å bli sliten.

Dette underbygges også av gode seter. Litt lengre personer kunne nok også godt tenke seg en sitteputeforlenger, men Volvo har funnet et godt kompromiss her. Støydempingen er også god, på dette området merker vi ikke noe til sparetiltak.

Kraftoverskuddet er formidabelt. Dette er Volvos sprekeste bil noensinne. 428 hestekrefter i en så liten bil, innbyr til moro. 0-100 km/t går unna på bare 3,6 sekunder.

Vi har testet med både bakhjulsdrift og 4x4. De aller fleste vil helt sikkert klare seg fint med drift på bare to hjul, men firehjulstrekk gir en god dose ekstra trygghet.

Bilen er også så motorsterk at det kan være en fordel å få fordelt kreftene ut gjennom alle fire hjulene. Med bakhjulsdrift på glatt vei, kommer hekken fort ut. Bra når du vil ha det litt moro, ikke så bra når det skjer uventet.

Volvo er en av flere bilprodusenter som argumenterer for at alle kjøperne ikke trenger en kjempestor batteripakke. På EX30 tilbyr de to alternativer: Single Motor-utgaven har batteripakke på 49 kWt netto. Denne gir en rekkevidde på inntil 344 kilometer. Maks ladeeffekt er 134 kW.

Testbilen har største batteripakke, på 64 kWt. Denne gir offisiell rekkevidde på 448 kilometer. Ladeeffekten her er på maks 153 kW.

Hvordan ser så forbruket ut? På landeveiskjøring i tre plussgrader, ender vi på et gjennomsnittsforbruk på 17,4 kWt/100 kilometer. Da kjører vi nesten 100 kilometer, snittfarten er på 60,5 km/t. En person i bilen og temperaturen er innstilt på 22 grader innvendig.

På motorvei øker forbruket ikke uventet betydelig. 140 kilometer med snittfart på 102 km/t, gir et forbruk på 20,4 kWt/100 kilometer. Forutsetningene er de samme, men her er det regn og innimellom svært våt veibane.

Dette indikerer at du kan regne med en rekkevidde i «snilt vintervær» på rundt 350 kilometer. I forhold til WLTP-tallet er det godkjent. Det bør også være mulig å klare rundt 450 kilometer på sommeren. Som vanlig er det mye som påvirker her, ikke minst hvor fort du kjører.

Batteripakken kan forvarmes, det gjør du ved å stille inn ladestasjon i relativt god tid før du kommer dit. Da bruker du mer strøm, men får til gjengjeld høyere ladehastighet. Vi er så vidt over 150 kW vet et par anledninger. Under perfekte forhold, bør det være mulig å lade bilen fra 20-80 prosent på rundt en halv time.

Perfekt for Norge, men det var ett stort problem...

LADING EX30 kommer til å bli et svært vanlig syn på norske ladestasjoner utover året.

Plass og praktiske løsninger:

Det er tydelig at mange er spente på plassen i EX30, det merker også vi i Broom godt på henvendelsene vi får. Mange lurer på om den duger som familiebil. Akkurat det finnes det nok ikke noe fasitsvar på.

Men tallens tale er klar: EX30 er 4,23 meter lang, det vil si at den befinner seg i det vi tidligere kalte Golf-klassen. Bagasjerommet er på 318 liter, i tillegg er det en frunk foran på sju liter.

LITEN: Frunken er ikke på mer enn sju liter. Men litt får du med deg her også.

318 liter er ikke kjempemye, og bagasjerommet er ikke helt optimalt «innredet», med dobbelt gulv og en liten kjeller helt bakerst. Vi tester med full helgebagasje og fjerner gulvplaten. Da går det overraskende mye inn, så lenge vi pakker smart. Det er også litt å gå på i høyden, bare sørg for at bagasjen er forsvarlig sikret.

Baksetet er delt 40/60, det er ingen skiluke her.

Familiebil? Det kommer an på både familien og hvilke krav/behov man har. For barnevognfamilier blir dette fort for snaut. Du skal slite med å gå plass til en barnevogn og da er det i alle fall ikke mye plass igjen til annen bagasje. To tenåringsbarn kan gå, med tre blir det for trangt.

Volvo ser for seg single og par uten barn (enten i etableringsfasen, eller etter at ungene har flyttet ut) som en viktig del av målgruppen her. Her er det mange som knapt bruker baksetet. Dermed kan det også bidra til å gi ekstra bagasjeplass de gangene det trengs.

1.600 kilo hengervekt på testbilen er bra, det samme er taklast på 75 kilo. En takboks er redningen for mange med kompakt bil, de gangene de skal på tur og ha med ekstra mye. Husk bare at dette også påvirker rekkevidden ganske mye.

Bilgigant innrømmer: Må jobbe mye raskere

VOLUM: Slik ser bagasjerommet ut når vi tar ut det øverste gulvet. Helt bakerst er det en liten «kjeller.» Du får med litt ekstra her hvis du pakker smart.

Livet i baksetet:

Er du noe særlig over 1,80 meter høy, oppleves bakseteplassen som snau. Da bør det i alle fall ikke være noen langbeinte personer i forsetene. Bredden gjør også at dette baksetet er best for to.

Men etter bilstørrelsen er dette helt som forventet. Baksetepassasjerene har to USB-strømuttak, men ellers er det ganske spartansk her.

Det er ikke noe midtarmlene i baksetet, dermed heller ingen koppholdere. Det er brukbar plass i dørsidene, lommer på forseteryggene og også et rom under midtkonsollen. Men småbarnsforeldre kan nok fort komme til å savne flere steder å legge fra seg ting.

BEGRENSET PLASS: Baksetet passer best for barn eller de som ikke er altfor lange.

Bak rattet:

Volvo er nok ikke det første merket vi hadde forventet skulle «ta en Tesla» – og legge alt av informasjon på skjermen i midten. Men det har de gjort.

Nesten alt styres fra denne skjermen, som er delt opp i flere soner. Noen av de mer konservative kundene kommer sannsynligvis til å steile litt av dette. Og det har også noen klare konsekvenser for både brukervennlighet og sikkerhet.

En utfordring er at skjermen tross alt ikke er kjempestor. Dermed blir også mye smått på den. Du må se nøye, passe på å trykke riktig – alt dette mens du også kjører bilen. Noe er rett og slett ganske knotete. Som at du må inn i en meny for å justere avstanden til bilen foran når du bruker den adaptive cruisekontrollen. Du må også hit for å justere speilene. Og veldig mye annet.

Volvo har prioritert å få bort flest mulig fysiske knapper og brytere. Knapper og hendler som er igjen, har fått flere funksjoner. Det fungerer når du har fått det i fingrene, men det kan også oppleves som litt klønete og tungvint.

Ett eksempel er betjeningen av vindusviskerne foran og bak. Ett annet er setejusteringen. Her er det bare én firkantet bryter, som krever mye trykking. Det føles veldig som et steg tilbake, sammenlignet med det vi lenge har vært vant til. Er det egentlig så smart?

De få knappene som er igjen på rattet, fungerer heller ikke veldig bra. Responsen er treg, du må trykke hardt og gjentagende. En så enkel sak som å justere cruisekontroll-farten, blir plutselig ganske tungvint. Det er for dårlig. Her må Volvo gjøre noe, forhåpentligvis kan en programvare-oppdatering endre på det.

PASSER PÅ: Det ser kanskje ut som en mini-skjerm, men nei: Dette er en infrarød sensor som holder (godt) øye med sjåføren.

Skjermløsningen gjør at førermiljøet blir super-minimalistisk. Foran rattet har vi bare et liten, infrarød sensor som følger førerens øyne og hodebevegelser (og som sier fra såpass ofte at det blir veldig fristende å skru den av).

Bortsett fra det kikker du bare inn i hard plast, der du tradisjonelt forventer deg et instrumentpanel. Et headup-display hadde vært naturlig her, i alle fall på de dyrere utgavene. Eller at dette hadde vært tilgjengelig som ekstrautstyr. Men nei: Det er det ikke.

Volvo har kommet opp med en smart midtkonsoll i flere høyder. Her popper det ut to bra koppholdere, samtidig som du har et stort rom under som for eksempel har plass til en veske eller en laptop. Dørsidene foran er også rommelige, ekstra viktig når bilen er så pass kompakt.

Her møtte vi EX30 første gang – i Milano



SPESIELT: Noen vil tenke minimalistisk, andre spartansk. Volvo har virkelig ryddet opp innvendig.

Design – utenpå og inni:

Vi er blant de aller første som får teste EX30 i Norge og er derfor litt spent på hvor mange som kommer til å legge merke til bilen. Svaret på det er overraskende få. Kanskje hadde det vært annerledes hvis vi hadde fått bil i den karakteristiske Moss Yellow-lakken. Da får den i alle fall drahjelp av fargen.

Noe har nok også med størrelsen å gjøre. Små biler vekker gjerne mindre oppsikt enn store. EX30 er en av bilene som ser større ut på bilder enn i virkeligheten. Det er heller ingen designsprell her som gjør at den skiller seg ut. Volvo-desigerne trekker heller fra – enn å legge til. Det gjelder også for EX30.

Innvendig er det altså super-minimalistisk. Noen vil sikkert også tenke spartansk. Foran er alle høyttalere flyttet opp i lydplanken på dashbordet. Dørhåndtakene er en kul detalj, her får vi litt retro-følelse.

RETRO: I tillegg til gjenbruk er dørhåndtakene det som stikker seg mest ut i interiøret.

Interiøret er ellers preget av veldig mye gjenbruk. Dørsidene har et isopor-aktig materiale. Det ser annerledes og moderne ut. Poenget er å spare vekt, spare penger – og spare miljøet. I sum synes vi det funker. Det er annerledes og innpakningen gjør at Volvo kommer unna med det som helt klart er spareløsninger flere steder.

Men igjen: Mange tradisjonelle Volvo-kunder vil nok kunne tenke at dette er veldig nakent og på grensen til spartansk. Kontrasten til den langt mer tradisjonelle storebroren C40/XC40 er virkelig stor.

Slik presser de prisene på EX30



KNALL: Denne Moss Yellow-utgaven kom vi over i Sverige. I denne fargen legger du merke til EX30!

Mest utypiske Volvo på mange år

EX30 er nok på mange måter den mest utypiske Volvoen siden merket tok over nederlandske DAF på 70-tallet – og gjorde om DAF 66 til Volvo 66.

Dette er altså et samarbeidsprosjekt innen Geely-gruppen som eier Volvo og en rekke andre bilmerker. Bilen blir produsert i Kina og bærer preg av noen kompromisser som bryter ganske solid med det Volvo har stått for til nå. Ikke minst gjelder det skjermløsning og betjening av mange funksjoner.

Samtidig gir dette Volvo tilgang til en bilplattform som kjennes påkostet. Kjøreegenskaper og komfort er virkelig imponerende, her skal du lete lenge for å finne konkurrenter som matcher.

Vi har fokusert mye på plassen i denne testen, rett og slett fordi vi vet at mange er nysgjerrig på det. Samtidig: EX30 er en kompakt bil og innvendige mål er naturligvis deretter. Volvo har allerede C40/XC40 som er to kompakte SUV-er. For å differensiere fra disse, må EX30 nødvendigvis være merkbart mindre. Men Volvo fortjener pluss for å ha utnyttet plassen bra.

Innstegsmodellen til 321.900 kroner har ikke kommet til Norge ennå, vi har derfor ikke fått testet den. Men på papiret er den virkelig mye bil for pengene, i alle fall så lange du klarer deg med drøye 30 mils rekkevidde.

Testbilen er altså topputgaven Twin Performance Ultra. Listeprisen er på 460.875 kroner. Da har bilen det du kan få av utstyr (selv om den ikke er overdådig utstyrt). I tillegg kommer 20-tommers alufelger, hengerfeste (12.800 kroner) og 19-tommers vinterhjul uten pigger til 28.000 kroner. Med dette ender sluttsummen på 509.575 kroner.

Da er vi litt i tvil om den fortjener betegnelsen «mye bil for pengene» lenger. Til det er både plass og rekkevidde i snaueste laget. Betaler du over en halv milliion for en EX30, skal du nok også ha sans for alt det minimalistiske her – og tenke at det trekker opp, snarere enn ned.

Apropos 66: Denne går like for bakover som forover

VALG: Volvo har tatt noen klare valg underveis i utviklingen av EX30. Det kan nok også skremme bort noen potensielle kjøpere.

Konklusjon

Volvo har kommet med en liten, elektrisk SUV som skiller seg fra mengden. En bil som imponerer på kjøreegenskaper og som på dette området overhodet ikke er noen nedtur, selv om du kommer fra en adskillig større bil. Plass og praktiske løsninger er også bra, bilstørrelsen tatt i betraktning. Alt med hengervekt og taklast er på stell. Batteripakker og rekkevidde bør også passe målgruppen godt, i Norge er det helt klart også viktig at den tilbys med 4x4.

Vår innvending er at Volvo på noen steder har spart i overkant mye. Mye kommer de unna med, takket være design, resirkulerte materialer og særpreg. Men andre ting tror vi en del av kjøperne kan bli litt skuffet over, særlig når prisen kryper over 500.000 kroner. Slik sett er nok ikke toppmodellen den mest konkurransedyktige av alle utgavene.

Blir EX30 en suksess uansett? Det er vi overholdet ikke i tvil om. Bilen har fått en veldig god mottagelse, Salget går strykende og ikke minst nyter den godt av en knallsterk merkevare og trofaste kjøpere som SKAL ha Volvo, selv om det er noen ting å sette fingeren på her.

STORSELGER: EX30 har fått en svært god salgsstart i Norge. Alt tyder på at den blir merkets mest solgte modell i 2024. Volvo EX30 Twin Performance Ultra Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 428 hk/543 Nm

0-100 km/t: 3,6 sekunder

Toppfart: 180 km/t Batteri/lading: Batteripakke: 64 kWt

Rekkevidde strøm (WLTP): 448 kilometer

Forbruk: 17,6 kWt/100 kilometer

Ombordlader: 11 kW

Hurtiglading: Inntil 153 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 423 x 183 x 155 cm

Bagasjerom: 318 liter

Vekt: 1.960 kilo

Tilhengervekt: 1.600 kilo

Taklast: 75 kilo Pris: Fra 460.875 kroner Pris testbil: 509.575 kroner

Se video av nye EX30 under: