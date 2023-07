Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei planen er å investere i stasjonsvogn. Hva vil være de beste kjøpet av Skoda Superb eller Volvo V90, cirka 2018-modell og oppover? Styrker og svakheter ved begge.



Broom svarer:

Dette er to biler som både er ganske like – og ganske ulike. Like på den måten at begge er store stasjonsvogner. De kjøpes stort sett av familier med behov for god plass. De er ofte velutstyrte. Begge var lenge suksessrike med dieselmotor, så kom det ladbare hybrid-utgaver inn. For V90 tok det kjapt helt over. Mens ladbar Superb faktisk har forsvunnet ut, etter en tid på markedet.

Så er det også flere ulikheter her. Den viktigste er nok prisen. V90 koster en god del mer enn en Superb. Som bruktbil betyr det at du kan få en nyere Superb som har gått mindre, til samme pris som en V90.

Du sier ikke noe om budsjett her, men en aktuell problemstilling er at du kan få en Superb som fortsatt har nybilgaranti, kontra en V90 der garantien er over. Og garanti er aldri dumt når du skal kjøpe bruktbil!

PLASSMESTER: Bagasjerommet i Skoda Superb er rett og slett gedigent.

Hvis mest mulig plass er viktig, er det også verdt å merke seg at Superb med dieselmotor har overraskende mye mer bagasjeplass enn V90, og det til tross for at Volvoen er nesten ti centimeter lengre i utvendige mål.

Bagasjerommet på dagens Superb svelger unna hele 660 liter, 1.950 hvis du feller ned baksetet. Tilsvarende tall på V90 med dieselmotor er 560 og 1.526 liter – 551 og 1.517 liter for den ladbare hybridutgaven.

Volvo V90: Så bra er den, sju år etter lanseringen

DESIGN: V90 har vært en stor suksess for Volvo. Men i motsetning til tidligere stasjonsvogner fra merket, er ikke plassen det som har veid tyngst her.

Dyrere og mer påkostet

Hvorfor er det sånn? I hovedsak skyldes det designet. V90 er lavere og mer sporty. Tradisjonelt så fornuftige Volvo valgte her å la designet gå litt foran de praktiske egenskapene, mens de definitivt er i fokus hos Skoda. Du vil også merke denne forskjellen ytterligere når du pakker i høyden, for eksempel på ferietur. Da får du med deg mye mer i Superb.

PREMIUM: Høy kvalitetsfølelse inne i V90, her er premiumfaktoren tydelig.

Det Volvoen vinner på er kvalitetsfølelse i interiøret, komfort og støydemping. Her merkes det at V90 er en dyrere og mer påkostet bil. Superb er enklere i forhold, selv om Skoda på ingen måte har noe å skamme seg over på disse områdene heller.

Volvoen er nok også litt dyrere å eie og følge opp, uten at det er store forskjeller her. Generelt er kvaliteten god på begge biler.

Oppsummert handler dette i all hovedsak om hva du prioriterer. Hvis plassen er det viktigste, velger du Superb med dieselmotor. Dette er et veldig fornuftig bilkjøp, som gir deg seriøst mye bil for pengene. Og som vi skriver innledningsvis: Du får nyere bil som også har gått kortere hvis du velger Superb. Med det blir også risikoen for påkost mindre, i alle fall de første årene.

Hvis du vil ha bil med premiumfaktor går du for Volvoen. Dette er på ingen måter noen liten stasjonsvogn. Men helt på Superb-størrelse er plassen altså ikke.

Håper dette er til hjelp, lykke til med valget!

Hva mener Skoda-eierne selv? Det har vi sett nærmere på

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Nei, her var ikke alle gode ting tre...

Video: Her er vår bruktbil-test av Skoda Superb