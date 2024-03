Fram til 2017 var det ikke mulig å kjøpe en stasjonsvogn fra Porsche. Sportsbil, cabriolet, SUV og firedørs familiebil – ja. Men stasjonsvogn: Nei.

Men så endret det seg altså. I 2017 kjørte Panamera Sport Turismo inn på banen. Porsche har aldri selv kalt den en stasjonsvogn, men ut fra alle praktiske hensyn: Det er den.

Samtidig er dette også umiskjennelig Porsche. Det gjelder alt fra kjøreegenskaper, krefter og til interiør.

Men samtidig kan du få med deg ganske mye i bagasjerommet. Det gjorde at mange familier endelig kunne ha Porsche som førstebil.

SPORTY: Når Porsche først skulle lage stasjonsvogn, gikk de for sporty design.

Norge var unntaket

I Norge ble den en stor suksess som ladbar hybrid. I starten hadde de ladbare bilene veldig lite avgift. Dermed ble det et naturlig førstevalg for mange.

Norg er forresten et lite unntaksland for Panamera Sport Turismo. Bilen solgte ikke veldig bra mange andre steder i verden og når det nå er klart for en helt ny Panamera-generasjon kommer den ikke som Sport Turismo.

Her er nye Panamera på testing i Norge



Klar advarsel

Dermed er det bruktmarkedet som gjelder. Nå har vi i Broom hatt den på bruktbiltest.

Få med deg videoen under – og se hvorfor vi har en klar advarsel til noen av dem som vurderer å kjøpe denne bilen.

Nå er det slutt – det er ikke norske kjøpere sin feil