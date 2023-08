I fjor hadde vi en skrekksommer for MC-ulykker på norske veier. Ved utgangen av juli hadde ikke mindre enn 17 motorsyklister mistet livet.

På samme tid i år var tallet ni. Det er nesten en halvering.

– Vi er svært glade for å se at antall drepte på motorsykkel nå går tilbake, sier leder for NAF MC, Jan Harry Svendsen.

MC-dugnad

Han mener økt innsats for trafikksikkerhet, holdningskampanjer og arbeid hos alle som hver dag jobber med MC-sikkerhet nå gir resultater.

Dugnaden for økt MC-sikkerhet omfatter ti ulike organisasjoner, inkludert NMCU, importør- og forhandlerforeningene av motorsykkel, KNA, Trygg Trafikk, Nord universitet, bransjeorganisasjonene for trafikkskolene, Statens vegvesen, politiet og NAF MC.

– MC-dugnaden er avgjørende for å lykkes. Ved å samarbeide, når vi ut til langt flere og vi formidler også de samme hovedbudskapene for å øke sikkerheten for motorsyklister, sier Svendsen, i en pressemelding.

PÅ VEI NED: Antall dødsfall på norske veier har gått jevnt nedover i mange år. Derfor var det høye antallet MC-ulykker i fjor ekstra bekymringsfullt.

Hva man selv kan gjøre

Han advarer samtidig mot å at dette må bli en sovepute. Nullvisjonen for null drepte og null hardt skadde i trafikken gjelder også for motorsyklistene.

– Vi må ikke glemme at det ved utgangen av juli tross alt er ni drepte på motorsykkel. Det er ni for mange og det er ni flere enn vi kan akseptere. Selv om antall drepte på MC nå går tilbake, må vi fortsette å holde trykket oppe, sier Svendsen.

I begynnelsen av sesongen arrangerte NAF sin sikkerhetsstafett. Fokuset var på hva man selv kan gjøre for å øke egen sikkerhet som motorsyklist.

Ikke på bane

– Vi opplevde stor interesse rundt arrangementet, samtidig ser vi også at «Sikker på MC» som er et lavterskelkurs for motorsyklister er veldig populære. Slike oppfriskningskurs på vei, og ikke på bane, blir også anbefalt av vegvesenet, sier Svendsen.

Svendsen mener at nettopp denne typen kurs er viktige for å øke sikkerheten for motorsyklister i Norge.

– Det er på veien vi kjører, ikke på en bane som er statisk fra runde til runde. Det å kjøre fort på en bane kan ikke overføres til det å kjøre på veien der trafikkbildet hele tiden endrer seg og påvirker de kjørestrategiske valgene du som motorsyklist må ta. Det er til syvende og sist den enkelte motorsyklist som kan gjøre mest for å øke egen sikkerhet. Det handler om å ikke ta sjanser og å kjøre med stor sikkerhetsmargin. Gjør man det har man handlingsrom til å reagere dersom noe skulle skje, avslutter Svendsen.

