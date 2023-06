Rekkeviddetesten til NAF og Motor har vakt oppsikt også utenfor landets grenser. To ganger i året legger et stort antall biler ut på veien fra Oslo sentrum – og kjøres til de er helt tomme for strøm.

Rekkeviddetesten gjøres av helt vanlige sjåfører i vanlig trafikk, og ruten består av bykjøring, landevei og motorvei i hastigheter mellom 60 og 110 km/t. Det kjøres samme rute hver sesong, for å kunne sammenligne resultatene.



Anette Berve er testansvarlig elbil i NAF. Hun har jobbet på spreng med årets sommertest lenge nå. Og i morgen tidlig braker det løs.

Rykende ferske nyheter

– Hva er du mest spent på med årets sommertest?

– Det er nesten for mye til å fatte seg i korthet. Jeg tror jeg aldri før vi har hatt med så mange nyheter, og så stor bredde i pris, teknologi og segmenter. Toyota bZ4 har fått en etterlengtet software-oppdatering som skal gi bedre rekkevidde, bedre informasjon og færre begrensninger på lading. Toyota stiller med begge drivlinjene, både 4WD og 2WD.

– Vi får flere rykende ferske nyheter som har mer eller mindre rullet rett av båten. Jeep Avenger ble klar i tide, det samme gjelder Xpeng G9 og en oppgradert Polestar 2, forteller en entusiastisk Berve.

Denne satte ny rekkevidde-rekord



STOR JOBB: Anette Berve er testansvarlig elbil i NAF og har jobbet lenge med å forberede årets store sommertest.

Laderekord?

– Ligger det an til ny rekkevidderekord?

– Tesla er igjen på rekkeviddetoppen blant sommerens testbiler, når vi ser på ren WLTP-rekkevidde. Den skal kjøre 634 km på papiret, og når vi vet at modellene fra Tesla leverer lavt forbruk – spesielt under de sommerlige forholdene vi har denne uka, tror vi den kan komme ganske nært og kanskje slå Model 3-rekorden fra 2021, den er på 654 kilometer,

– Vi krysset lenge fingrene for at Lucid var klare for å stille med sin modell, vi venter jo i spenning på at flere merker skal vise at de leverer effektive biler med god rekkevidde. Men Lucid rakk det dessverre. ikke. Hyundai har tidligere gjort det bra i våre tester, og stiller nå med Ioniq 6 2Wd som skal klare 614 kilometer. De har tidligere levert godt forbruk, så det blir spennende, sier Berve og legger til:

– Vel så interessant er det at vi trolig får en laderekord – i hvert fall i effekt. Xpeng G9 lader med 300 kW, som er det raskeste vi har testet noen sinne. Det er vel så viktig at bilene lader godt, og det vil vi fremheve i år.

Disse fire skuffet mest i vinter

LYNLADING: Xpeng G9 er en rykende fersk nyhet i Norge, den ligger også an til å kunne sette laderekord.

Enorm rigg

– Selve testruta har blitt kritisert – men dere endrer ikke på den?

– Når vi først har valgt å kjøre en test av denne størrelsen, må det bli noen kompromisser. Vi må lade, berge, mate og huse 70-80 personer. Da kan vi ikke kjøre over alt. Vi må ha tilgang på motorvei med 110 km/t for å kjøre ladetesten, og vi må kunne stoppe trygt. Da er det ikke alle veier som passer. Vi tar tilbakemeldinger på ruta og testen vår på alvor, og har lest alle meldingene vi har fått. Jeg synes det er hyggelig at dette engasjerer, men vi kan ikke tilfredsstille alle. Dette er en test som har som formål å gi forbrukerne et praktisk eksempel på rekkevidde og ladehastighet. Vi runder straks 100 unike elbilmodeller som er testet, og vi mener de historiske dataen våre har en verdi. Ved å endre rute mister vi alt av sammenligning, mener Berve.

– 70-80 personer, det er dimensjoner over dette..?

– Ja, dette er en enorm rigg, som halve NAF bidrar til å gjennomføre. Vi har seks bergingsbiler, våre egne sjåfører, fotografer og hjelpere. Lokalavdelingen vår i Nord-Gudbrandsdalen bistår oss også underveis.

Svært viktig rekkevidde-test er på gang

REALISTISK: Det at bilene kjøres til de er helt tomme for strøm, bidrar til å gjøre testen mest mulig realistisk. Her var det helt slutt på strømmen i VW ID.Buzz på vintertesten tidligere i år.

Bilene går mye lenger

– Hvordan forbereder man et arrangement som dette?

– Vi jobber med testen kontinuerlig gjennom året, og ser på forbedringer hele tiden. To måneder før, starter arbeidet for fullt, med å få oversikt over bilene som skal være med, skaffe alt av informasjon om bilene og forberede hele riggen. Så fortsetter arbeidet i vel en måned etterpå, med utregninger basert på dataene som er samlet inn.

– Helt til slutt: Hvordan har rekkeviddetesten endret seg underveis?

– På bare tre år har rekkevidden til bilene i testen økt kraftig. Siden vi startet med testene vinteren 2020, har gjennomsnittlig rekkevidde blant elbilnyhetene økt med 130 kilometer. I 2020 var gjennomsnittlig rekkevidde blant testbilene 373 kilometer. I 2023 er snittallet 500 kilometer. Men jeg vil selv slå et slag for at store batterier med lang rekkevidde ikke er den eneste veien til frihetsfølelse i elbilen. Lang rekkevidde er fortsatt relativt dyrt, men mellomstort batteri, godt forbruk og god lading er vel så viktig, avslutter Anette Berve.

Du kan følge rekkeviddetesten i eget livesenter her på Broom fra tirsdag morgen. På motor.no finner du oppdateringer gjennom hele dagen.

