Fredag morgen åpner dørene på Oslo Motor Show i NOVA Spektrum i Lillestrøm, tidligere kjent som Norges Varemesse.

De store messehallene er fulle av ting som broomer. I fjor var det over 50.000 besøkende her, i det som har blitt et årlig høydepunkt for alle Norges bilinteresserte.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av dem som har gledet seg lenge til dette. Han forklarer den store publikumssuksessen slik:

Flere premierer

– Det tror jeg er fordi Oslo Motor Show har en miks og en bredde som er helt unik. Her finner vi på den ene siden superbiler og drømmebiler – på den andre veteranbiler og svært folkelige kjøretøy. Og i mellom dette: Alt fra modellbiler til heftige lastebiler, bilstereo, bilpleie og garasjeinnredning, sier Møller Johnsen.

Han peker også på at det er mange nybiler her:

– Det er blant annet flere Norgespremierer, tar jeg ikke helt feil er det også noen Europa-premierer. Slik sett er Oslo Motor Show en unik mulighet til å holde seg oppdatert og få se biler som kanskje ikke kommer til Norge før om ganske lenge.

Denne må du være« invitert» for å få kjøpe

BLIKKFANG: Denne helt unike Porschen kan du møte på Brooms stand. Der står også en annen Porsche som har en helt spesiell eier...

Broompraten Live

Broom er også til stede, med stor stand og ikke minst underholdning fra scenen både lørdag og søndag. Mats Brustad tar med sitt velkjente Broompraten – og kjører Broompraten Live med en rekke kjente gjester.

Nå kan du bli med Vegard og Mats på en liten runde på messeområdet kvelden før det braker løs. Her rigges det for fullt, til alt skal være klart for publikum fredag morgen.

Land Rover sa nei: Da bygget han sin egen bil

Få med deg dette i videoen under: