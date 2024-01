Den strenge kulda over store deler av landet de siste dagene, har ført til kraftige hopp i strømprisene.

I timen mellom klokka 17 og 18 i ettermiddag, er prisen 7,85 kroner per kilowattime når man tar med nettleie, moms og andre avgifter – både i Oslo, Bergen og Trondheim.

Det er den høyeste timesprisen som er målt siden «skrekk-året» 2022. For deg og meg er uansett situasjonen en annen enn den gang.

Mye billigere i praksis

Heldigvis har vi fortsatt midlertidig strømstøtte i Norge, så du slipper å betale full pris for hver kilowattime du forbruker. Siden strømstøtten nå regnes time for time, blir det enklere å vite hva den reelle kostnaden blir.

Og det er på slike dager strømstøtten i praksis er temmelig «raus». For i stedet for å betale 785,04 øre for hver kilowattime du forbruker mellom 17 og 18 i ettermiddag, betaler du i praksis 199,83 øre – alt medregnet, ifølge denne oversikten hos VG.

Differansen på 585,21 øre betaler altså staten for deg.

PRISTOPP: Diagrammet viser at strømprisen er høyest mellom klokka 17 og 18 i ettermiddag. Skjermdump: VG

Staten tar 74,5 prosent av lade-regningen

Her er et praktisk eksempel på hvordan dette kan slå ut:

La oss si at du har elbil, og setter denne til lading klokka 17. Bilen lades med en effekt på 11 kW. I løpet av den første timen, vil ladekostnaden beløpe seg til 86,35 kroner. Du betaler imidlertid kun 21,98 kroner.

De resterende 64,37 kronene, eller rundt 74,5 prosent av kostnaden, er det staten som betaler for deg.

Om det er særlig smart, er et helt annet spørsmål. For det første er dette den dyreste timen i døgnet, også med strømstøtte. Venter du for eksempel til klokka 23 med å sette bilen til lading, er strømprisen redusert til 174,40 øre per kilowattime, mens du betaler 138,76 øre av dette.

For det andre vil du være med på å belaste – og i verste fall overbelaste strømnettet, noe som sannsynligvis vil føre til enda høyere strømpriser de kommende dagene.

Det kan bli skikkelig stygt. I Finland koster for eksempel strømmen mer enn 20 kroner per kilowattime i samme tidsrom i ettermiddag. Det er fortsatt nok strøm, men i verste fall kan myndighetene innføre strømrasjonering for å hindre at strømnettet bryter sammen.

KREVENDE: Strømnettet er under press mange steder. Det har ført til rekorddyr strøm i mange land de siste dagene. Foto: Annika Byrde

Strømstøtten har fått kritikk

Fra 1. september i fjor ble strømstøtten endret fra å være månedsbasert til timesbasert. Staten tar fortsatt 90 prosent av delen som overstiger 70 øre per kilowattime, før moms.

Fra nyttår ble dette økt fra 70 til 73 øre, som betyr at du må betale litt mer for hver kilowattime du forbruker enn tidligere.

Og fremdeles regnes støtten time for time. Denne løsningen har fått en del kritikk. Mange mener nemlig at timesbasert støtte ikke stimulerer nok til å bruke strømmen når den er billigst, og begrense bruken når den er dyrest.

Eksempelet vårt med dagens strømpriser illustrerer dette godt. Selv om strømprisen er hele 610,64 øre høyere mellom 17 og 18 enn mellom 23 og 24, er den reelle forskjellen for deg og meg bare 60,24 øre. Resten betales av staten.

Strømstøtteordningen er ikke ment å være en permanent løsning. Gjeldende strømstøtte gjelder ut 2024. Hva som skjer fra 2025, er fortsatt ikke bestemt.

