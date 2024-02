I dette EU-landet kjøper nesten ingen elbil

EU har et mål om at det ikke skal selges annet enn elbiler i unionen etter 2035. Men for veldig mange land er det fryktelig langt fram.

Ja, enkelte steder selges det knapt elbiler i det hele tatt.

Ett av disse landene er Tsjekkia. For hver ny elbil, selges det 97 biler med forbrenningsmotor. Totalt ble det kun solgt 6.700 elbiler i landet i 2023, viser statistikk fra den europeiske bilbransjeorganisasjonen ACEA.

Ironisk nok produseres to av Norges mest populære elbiler i Tsjekkia, Hyundai Kona og Skoda Enyaq. Ved den store Skoda-fabrikken i Mladá Boleslav, ble det produsert hele 54.400 Enyaq-er fra januar til oktober i fjor.

Sliter på hjemmebane

Noen suksess på hjemmebane kan man dermed trygt si at elbilen ikke er – i hvert fall ikke foreløpig.

Samtidig produserte Hyundai rundt 21.000 eksemplarer av Kona ved sin fabrikk i Tsjekkia. Nesten samtlige forsvant til andre europeiske land, flere tusen havnet her hos oss.

Norge er nemlig fortsatt et svært viktig elbilmarked både for Hyundai og Skoda. Totalt ble det til sammen registrert nesten 9.000 eksemplarer av de to modellene i 2023.

STORPRODUKSJON: Bare i løpet av årets ni første måneder i fjor, ble det produsert 54.400 Skoda Enyaq i Tsjekkia. Nesten alle forsvant ut av landet. Foto: Fluger René

Slovakia helt på bunn

Men helt på bunn i Europa er Tsjekkia ikke. Der finner du nabolandet Slovakia, med en elbilandel av nybilsalget på mikroskopiske 2,7 prosent. Også Kroatia er temmelig uinteressert i elbiler, her var andelen 2,8 prosent.

Også store og viktige EU-land som Italia og Spania ligger langt nede på statistikken, med henholdsvis 4,2 og 5,4 prosent elbilandel.

Norge ligger soleklart helt på topp, med 82,4 prosent elbilandel. På de neste plassene finner du våre nordiske naboer Island, Sverige, Danmark og Finland. Samtlige ligger fortsatt godt bak Norge, men alle disse landene bør være godt i rute med tanke på å nå 2035 målet.

Her har du hele lista, sortert etter elbilandel:

Antall solgte elbiler Europa 2023 Plassering Land Antall elbiler Elbilandel 1 Norge 104.587 82,4 % 2 Island 8.781 50,1 % 3 Sverige 112.208 38,7 % 4 Danmark 62.759 36,3 % 5 Finland 29.535 33,8 % 6 Nederland 113.981 30,8 % 7 Luxembourg 11.052 22,5 % 8 Sveits 52.728 20,9 % 9 Østerrike 47.621 19,9 % 10 Belgia 93.285 19,6 % 11 Irland 22.789 18,6 % 12 Tyskland 524.219 18,4 % 13 Portugal 36.390 18,2 % 14 Malta 1.248 17,3 % 15 Frankrike 298.219 16,8 % 16 Storbritannia 314.684 16,5 % 17 Romania 15.368 10,6 % 18 Latvia 1.692 8,9 % 19 Slovenia 4.330 8,9 % 20 Litauen 2.060 7,5 % 21 Estland 1.445 6,3 % 22 Ungarn 5.799 5,4 % 23 Spania 51.612 5,4 % 24 Kypros 788 5,3 % 25 Bulgaria 1.816 4,8 % 26 Hellas 6.379 4,7 % 27 Italia 66.265 4,2 % 28 Polen 17.078 3,6 % 29 Tsjekkia 6.700 3,0 % 30 Kroatia 1.637 2,8 % 31 Slovakia 2.346 2,7 %

Kilde: ACEA via Norsk Elbilforening.

