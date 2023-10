Den sporty SUV-en Mustang Mach-E har vært en stor suksess for Ford i Norge.

Tidligere i år viste Ford oss oppfølgeren Explorer for første gang. Planen var egentlig at den skulle komme til Norge mot slutten av året. Men så kom det kontrabeskjed: Explorer er forsinket til sommeren 2024. Men i dag har bilen Norgespremiere, på Oslo Motor Show.

Her står nemlig et veldig tidlig eksemplar av den nye elbilen utstilt. Og den vekker oppsikt på Ford-standen.

Neste sommer

– Ja, det er både uvanlig og imponerende at vi fått en Explorer til landet så tidlig. Det er ingen tvil om at Norge er viktig hva gjelder salg av elbiler og derfor har vi blitt høyt prioritert i denne sammenhengen, sa informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge til oss i Broom, da det ble kjent at bilen var klar for Oslo Motor Show.

Det er fortsatt en god stund til kundene kan bestille bilen, her er det snakk om første kvartal. Utleveringen av de første kundebilene er planlagt fra sommeren 2024.

PLASS: Bagasjerom på 460 liter er faktisk en god del større enn i storebror Mustang Mach-E.

Rundt 500 kilometer rekkevidde

Der Mustang Mach-E er utviklet av Ford selv, er Explorer et samarbeidsprosjekt med Volkswagen-konsernet. Under skallet deler den mye av teknologien med biler som VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Det betyr at det temmelig sikkert er en batteripakke på 77 kWt i bunnen av bilen. Ford sier ikke noe om offisiell rekkevidde ennå, men den har blitt estimert til rundt 500 kilometer. Explorer kommer med enten bakhjulsdrift eller 4x4.

Bilen er 4,46 meter lang og har bagasjerom på 450 liter. Det er større enn i Mustang Mach-E. Til gjengjeld har denne en ganske stor frunk foran, det finner vi ikke i Explorer.

NYTT: Explorer har fått et helt nydesignet dashbord, skjermen i midten er på 14,6 tommer.

Skjermen kan vinkles

To utgaver er klare fra starten: Explorer og Explorer Premium. Utstyrsnivået skal være høyt og inkluderer blant annet LED-hovedlys, seter i del-sensico, oppvarmet ratt og forseter, elektrisk justerbart førersete inkludert korsryggsstøtte med massasje og minnefunksjon – og lydplanke.

Prisene er ikke klare ennå, men det er nok ikke utenkelig at Explorer vil starte et sted mellom 450.000 og 500.000 kroner.

Innvendig domineres dashbordet av skjermen som Ford kaller SYNC MOVE. Den er på 14,6 tommer og har en fiffig løsning: Her kan du nemlig justere vinkelen slik du vil ha den. Under skjermen befinner det seg et oppbevaringsrom, som kan låses ved å sette skjermen i nederste posisjon.

Video: Her ser vi nærmere på interiøret i nye Explorer