I dag får mange en kjedelig start på ferien

Noen dager i året utpeker seg som ulykkesdager ute på veiene, med langt flere kollisjoner og skader enn normalt. I fjor krasjet nordmenn 1.721 ganger med personbilene sine den 1. juli. Det viser statistikk fra Finans Norge.

Og det blir neppe bedre i år:

– I fjor var 1. juli en fredag, som er den dagen i uka det er flest kollisjoner hele året. I år faller datoen på en lørdag i starten av fellesferien, så det er all grunn til å be folk ta det rolig i helga, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Halvparten på bilferie

Mange velger bilferie i sommer En fersk undersøkelse Norstat har utført for Frende blant 1.000 nordmenn, viser at halvparten av oss skal bruke bilen som hovedtransportmiddel i sommerferien.

– Du er langt fra alene på veien i sommer. I tillegg til mange som farter rundt i bil, har du motorsyklister, syklister, campingturister, vogntog og bobiler, samt folk på el-sparkesykkel eller moped. Alle skal fram og alle må komme trygt hjem, sier fagsjefen.

Derfor kan Black Friday bli ekstra svart

BILFERIE: Halvoarten av oss skal bruke bilen som hovedtransportmiddel i ferien.

Kjører over fartsgrensa

Totalt var det nesten 500 eneulykker, ulike møteulykker og forbikjøringsulykker 1. juli i fjor. Slike smeller er ofte relatert til fart. I Frendeundersøkelsen er nordmenn også spurt om sitt forhold til fart.

– En av tre sier det er greit å kjøre litt over fartsgrensa hvis de føler det er trygt. Det er altfor høye tall. Fartsgrensa er der av en grunn. Ikke utfordre den, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Med fjorårets høye sommerdødstall på norske veier i minne, håper fagsjefen alle avpasser farten etter forholdene. Og at ingen blir sure i trafikken hvis det blir køer eller ting tar litt lengre tid enn de hadde sett for seg.

Oppdaget at bruktbilen var tre år eldre enn den skulle vært



DYRT: Påkjørsler og småbulking på parkeringsplasser er en gjenganger i skadestatistikken. Også dette kan fort koste mye penger.

Mange er uoppmerksomme

– I fjor omkom hele 67 personer i mai, juni, juli og august på norske veier. Jeg håper ingen tar sjanser på veiene i år. Det er ikke verdt det, sier han.

På kollisjonsdagen i fjor sommer var det 633 påkjørsler av kjøretøy som sto parkert, ryggeuhell og påkjørsler bakfra.

- Felles for alle disse er at de stort sett skyldes uoppmerksomhet. Du dunker ikke inn i parkerte kjøretøy eller rygger på andre biler hvis du er tipp topp konsentrert. Ikke stress på vei til ferien. Smeller det, blir ferieturen din fort bli utsatt eller avlyst, sier Ytre-Hauge.

Tåler du noen bulker? Da kan du spare mye penger

Video: Derfor kan nedoverbakker være gull verdt