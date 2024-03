I dag er det en historisk dag for Volvo. Etter å ha produsert og solgt biler med dieselmotor i 45 år, er det nå helt slutt for dette motoralternativet. Siste Volvo med dieselmotor har rullet av samlebåndet – det var en XC90.

Det skjer fire måneder etter at siste Volvo med dieselmotor ble solgt i Norge. Og det skjer bare fem år etter at diesel var den drivlinjen flest Volvo-kunder valgte. Det sier mye om hvor fort denne overgangen har gått.

– Vi la vår strategi for elektrifisering i 2019/2020. Der kommuniserte vi at vi skulle bli 100 prosent elektriske fra 2030. Da la vi også en plan for når ulike motorer og ulike biler skulle fases ut, forteller Erik Severinson som har tittelen head of strategy & program management hos Volvo.

NEDGANG: Volvos Erik Severinson forteller at salget deres av dieselbiler har falt kraftig siden 2019. Og nå er det helt slutt.

Hadde ikke trodd det

Han stiller til intervju på Teams, fra Volvos hovedkvarter i Gøteborg. Her forteller han også at Volvo fra 2019 har sett en kraftig nedgang i salget av dieselbiler:

– De siste årene har dieselandelen gått ned til under ti prosent. Så det har vært et ganske lite volum for oss totalt, det har naturligvis også påvirket denne beslutningen.

– Men hvis noen hadde sagt til deg i 2014 at Volvo skulle produsere sin siste dieselbil om ti år: Hadde du trodd det?

– He he, nei. Jeg har selv bakgrunn innen utvikling av drivlinjer og det hadde jeg nok ikke trodd. I 2019 var hoveddelen av vårt salg i Europa dieselbiler. Men det vi har gjort siden, er å lansere ladbare hybrider og fullelektriske biler. Det har vært lite spørsmål fra kunder hvorfor man skal velge en ladbar hybrid framfor en diesel. Det virker som mange forstår at en ladbar hybrid leverer mye av det samme som en dieselbil gjør, sier Severinson.

TREKKE TUNGT: 244 D6 var første dieselbil fra Volvo. Og som du ser: Campingvogneiere var helt tydelig en viktig målgruppe her.

Først i verden

Volvos aller første bil med dieselmotor var 240 GL D6 som ble lansert i 1979. Motoren var imidlertid ikke Volvos egen, den kjøpte de fra Volkswagen.

I 2001 kom så den etter hvert legendariske D5-motoren. Den hadde blant annet et Co2-utslipp som lå 30 prosent under tilsvarende bensinmotorer.

I 2004 kom S40 med en 1,6-liters dieselmotor. Den var da første Volvo med et offisielt forbruk på under 0,5 liter/mil.

Sju år senere, i 2011, var Volvo først i verden da de lanserte V60 med ladbar hybriddrivlinje som hadde dieselmotor.

I 2017 annonserte Volvo så at de skulle slutte å utvikle nye dieselmotorer.

STARTEN: Da produksjonen av XC90 startet opp i 2014, var det stor grad dieselmotor det handlet om.

Flest V70

En XC90 ble altså aller siste dieselbil fra Volvo. Den ble kjørt rett til Volvos eget museum.

Her i Norge ble diesel faset ut på XC90 i 2022. Etter det har du kun fått bilen som ladbar hybrid. Av et totalsalg på 11.600 XC90 her hjemme, har 2.080 blitt levert med diesel.

Hvis du har lyst på Volvo med dieselmotor, er det nå bruktmarkedet som gjelder. I skrivende stund er det totalt 3.580 brukte Volvoer til salgs, 1.150 av dem har en dieselmotor under panseret.

Av disse er det flest V70, nærmere bestemt 196 biler. XC60 har også hatt høy dieselandel i mange år, det gjenspeiler seg i 169 brukte eksemplarer. Deretter følger V60 (131 biler) og XC70 (116 biler).

HØYT SALG: V70 og søstermodellen XC70 var begge store dieselsuksesser i Norge i mange år. Her er det fortsatt mye å velge mellom på bruktmarkedet.

Diesel fra 8.845 kroner

Hva så med XC90 og dieselmotor? Jo, der har du nå 83 eksemplarer å velge mellom. Interessant nok er det langt færre enn antallet brukte XC90 med ladbar hybrid-drivlinje. Der snakker nemlig hele 340 biler.

Billigste Volvo med dieselmotor akkurat nå er en 2006-modell V50. Bilen trenger mye stell og omtanke og blir din for 8.845 kroner.

I motsatt ende av skalaen: Noe så spesielt som en XC90 begravelsesbil fra 2016 med 225-hesters dieselmotor under panseret. Den har prisforlangende på 799.000 kroner.

