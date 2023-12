I ettermiddag blir strømmen rådyr i stort sett hele landet. I tre av de fem prisområdene blir prisene faktisk den høyeste vi har hatt så langt i år.

Skal du lade elbilen, kan det med andre ord være lurt å styre unna nettopp disse timene, særlig for hytteeier og bedrifter som ikke omfattes av strømstøtteordningen.

Verst blir det i timen mellom 16 og 17 i ettermiddag. Da kommer nemlig både Oslo, Trondheim og Tromsø til å ha en pris på 3,05 kroner kilowattimen. Det er på nivå med Sverige og Finland og Baltikum.

Økt eksport til Baltikum

Og det er ikke bare den pågående kuldebølgen som er årsaken til at prisene skyter i været: Økt strømeksport til Baltikum trekkes fram som en annen viktig årsak. Her er det nemlig strømmangel for tiden.

Det fører til at døgnprisen mandag blir den høyeste for året både i Tromsø og Trondheim.

I tillegg blir timen mellom 16 og 17 den dyreste enkelttimen i de to prisområdene, samt i Oslo. Det viser søndagens tall fra Nord Pool, ifølge Europower.

Sørlandet (NO2) og Bergen-området (NO5) merker imidlertid lite til knappheten østover. I stedet er det prisene i resten av Europa som blir styrende i disse to regionene. Døgnprisen her blir mandag 1,34 kroner per kilowattime.



DYRT: Nå går det mye strøm til Baltikum, det merkes godt også for norske husholdninger. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Går via Sverige

De siste årene har det vært mye fokus på at etablering av nye strømkabler åpner for stor eksport av strøm ut av Norge, noe som kan være en medvirkende årsak til høyere priser her hjemme.

Norge har imidlertid ikke strømkabler som går rett til Baltikum, men Oslo eksporterer til Stockholm, som igjen sender strøm til Finland, som sender videre til Estland.

Også Polen eksporterer til Baltikum på denne tiden av dagen, ifølge Europower.

