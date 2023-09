Raskere lading, lengre ladekabel og støtte for kortbetaling.

Det er de tre viktigste fordelene med Teslas nye «V4 Superchargers», og i dag åpner de første 20 ladestolpene i Norge. Det skjer på Teslas Supercharger-stasjon ved Gardermoen.

Stasjonen har fram til nå bestått av 20 V3-ladestolper. Med de 20 nye V4-stolpene, blir den blant de største i landet. Alle de 40 stolpene er tilgjengelig for alle elbilmerker med vanlig CCS ladekontakt.

Broom ble invitert på en sniktitt på anlegget allerede i går, og fikk samtidig en rask demonstrasjon av hvordan de nye laderne fungerer.

10 minutter for sen? Det kan koste deg 100 kroner



STØRRE: De nye laderne er høyere enn tidligere utgaver. De har heller ikke den store åpningen i midten.

Dette er nytt

De nye ladestolpene avviker fra de eksisterende på flere områder, ikke minst er designen helt ny. Mest iøynefallende er fraværet av det store hullet i midten. Stolpene er også høyere enn de gamle.

Ladekabelen er nå festet på utsiden av stolpen. Tidligere satt denne på innsiden av hullet. Kabelen er dessuten tre meter lang, dobbelt så lang som på V3-stolpene. Dermed blir det enklere å koble til andre biltyper, som ofte har ladekontakten andre steder enn på Teslas egne biler. Dette har vært et stort ankepunkt mot Tesla-ladere.

LANG: De nye ladekablene er tre meter lange, dobbelt så lange som tidligere.

V4-stolpene vil dessuten støtte inntil 350 kW ladeeffekt, der V3 stoppet på 250 kW. På Gardermoen er makseffekten foreløpig på 250 kW både for V3 og V4-stolpene. Dette er uansett mer enn de aller fleste elbilene på markedet kan ta imot.



Når du løfter av ladekabelen, kommer det til syne en liten skjerm. Denne skal benyttes ved tæpping og kortbetaling.

SKJERM: Foreløpig er den svart, men etter hvert skal skjermen brukes til kortbetaling.

Skjermen er imidlertid svart inntil videre, men blir tent så snart kortbetaling er på plass. Etter hva Broom erfarer, vil dette komme i løpet av fjerde kvartal i år.

Spar hundrevis av kroner på å lade «riktig»



Billigst

Siden i fjor vår har stadig flere Tesla-stasjoner åpnet for andre bilmerker, og det er nå bare fem stasjoner igjen som kun er forbeholdt Teslas egne biler.

Totalt er det nå 114 Supercharger-stasjoner i Norge, med til sammen 1.741 ladestolper.

Tesla har også vist seg å være svært konkurransedyktige på ladepriser.

Den siste tiden har riktignok en rekke ladeoperatører skrudd ned prisene sine, men Tesla er fortsatt stort sett billigst på lynlading.

Ifølge Elbilforeningens prisoversikt varierer prisene på lading hos Tesla mellom 3,30 og 4,70 kroner per kWt for andre bilmerker enn Tesla. Ifølge Tesla selv, er snittprisen for Tesla-eiere 2,55 kroner pr kilowattime. For andre bilmerker er snittprisen 3,65 kroner.

Nærmeste konkurrent er Uno-X, som nå tar 4,50 kroner, mens Eviny tar 4,99 kroner. De fleste elbiler har et forbruk som ligger mellom 1,5 til 2 kWt per mil på langkjøring.

Ladeprisene kan også variere noe fra landsdel til landsdel.

Slik lader alle til lavpris hos Tesla

