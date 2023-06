Rundt årsskiftet passerte vi 600.000 elbiler på norske veier. Nå er mer enn én av fem personbiler her til lands en elbil. Det betyr også at mange skal kjøre elektrisk i årets sommerferie.

Tall fra Elbilforeningen viser at så mange som 64 prosent av elbilistene planlegger å bruke bilen sin på ferie. Og med stadig flere solgte elbiler, blir dette en sommer med rekordmange elbiler på ferietur.

Selv om rekkevidden på de nyeste elbilene er langt bedre og hurtigladeutbyggingen har gått i rekordfart, oppleves langturer noe mer krevende enn en tur med bensin- eller dieselbil for en del elbilister.

Bekymrer seg ofte

– Det krever mer planlegging å reise med elbil. Spesielt for nye elbilister er det mye nytt å sette seg inn i når det gjelder lading og rekkevidde, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I deres undersøkelse «Elbilisten 2023», sier 37 prosent av elbilistene at de ofte bekymrer seg for hvordan det vil gå å lade når de er på langtur, men like mange bekymrer seg ikke i det hele tatt.

Halvparten av elbilistene mener elbil krever mer planlegging enn fossilbil.

Dette er de mest populære ferielandene med elbil

ELEKTRISK: Bilferie er drømmen for veldig mange nordmenn, etter hvert også med elbil. Foto: NTB.

– Ikke like enkelt

– Vi har ikke kommet dit ennå at elbil er like enkelt som fossilbil, sier Bu.

– Folk er forskjellige, og elbilister har også ulik erfaring. Særlig ferske elbilister som skal på sin første langtur i sommer, kan med fordel bruke litt tid på planlegging slik at ferien blir minst mulig stressende.

Det er også viktig å huske at ladeinfrastrukturen ikke er like godt utbygget i alle land i Europa. Her er Norge så langt i en særstilling.

VELKOMMEN: Tesla har åpnet flere av sine ladestasjoner også for andre merker. Det kan være gull verdt for mange i sommer. Foto: jetcityimage

Bruke Tesla-lader?

Særlig sør og øst i Europa kan det være langt mellom ladestasjonene. Derfor er det også viktig å undersøke hvordan det ser ut langs den planlagte reiseruten.

Positivt for mange er det at Tesla har åpnet flere av sine ladere, også for andre merker. For å kunne bruke disse, må du laste ned Teslas app. Der kan du også se hvilke ladestasjoner som kan brukes av andre merker enn Tesla selv.

5 råd før sommerferien 1. Last ned ladeapp, ta med deg ladebrikke, og husk å registrere gyldig bankkort. Slik unngår du stress på ladestasjonene. 2. Sjekk om du kan destinasjonslade der du skal være, og ta med bilens ladekabler. 3. Finn reiseruta i Elbilappen for å få tips til ladestopp underveis. Lad når du kan, ikke vent litt du må. 4. Er det ladekø? Avslutt hurtigladingen til du har nok strøm til å komme frem. 5. Spør om hjelp hvis du lurer på noe.

