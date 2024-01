I år blir det enda dyrere

Aldri før har norske bilister betalt mer i bompenger. Statens vegvesen har beregnet at bompengeregningen kom på hele 15,2 milliarder i fjor. I år er det ventet at beløpet blir enda høyere.

Dette merkes godt på lommeboka for mange. En undersøkelse gjort av NAF viser at stadig flere bruker over 500 kroner i måneden på bompenger.

Disse tallene bekymrer NAF, sier pressesjef Ingunn Handagard. For i tillegg svarer 56 prosent at de mener politikerne ikke forstår hvor skoen trykker, noe som er en økning fra 2021, da 45 prosent svarte det samme.

Flere betaler over 500 kroner

– Flere betaler mer i bompenger, og det er ingen tegn til at politikerne tar inn over seg hvor stor belastning dette utgjør i økonomien, sier Handagard.

BEKYMRET: NAFs pressesjef Ingunn Handagard mener politikerne må se på hvordan veiprosjekter finansieres.

Hun viser til NAFs Trafikantbarometer, der folk oppgir hvor mye de betaler i bompenger i måneden:

– For to år siden hadde 60 prosent en bompengeregning på under 500 kroner i måneden. Dette synker til 51 prosent i år. Det er en utvikling som bekymrer oss, sier Handagard, i en pressemelding.

ØKNING: De siste årene har det kommet opp en rekke nye bompengeprosjekter, samtidig har takstene økt flere steder. I sum betyr det at mange betaler mer og mer bompenger.

Her blir det dyrere

De siste årene er har en rekke nye bompengeprosjekter startet innkreving, og det har kommet bomring rundt stadig flere byer. Forventingen om enda høyere bompengeinntekter i 2024 kommer blant annet av økte takster i Oslo-bomringen, i tillegg Bypakke Ålesund, Bypakke Tenk Tromsø, Bypakke Nedre Glomma fase 2 og flere riksveiprosjekter.

– Slik som det er nå kan vi vente at bompengeregningene bare øker og øker fremover. Vi etterlyser politisk vilje til å se på alternative måter å finansiere samferdsel på. I dag skyves regningen over på bilistene i mange år frem i tid. I bypakkene ligger det an til bompenger i all fremtid, sier Handagard.

