Leser nå rapporter om at det er farlig for batteriet å hurtiglade det ofte, det gjør at batteriet fortere svekkes. Finnes det noen regel for hvor ofte man kan hurtiglade uten at det går ut over batteriet? Er alternativet bare å hjemmelade? Mvh Erik.

Broom svarer:

Heisann. Hva du bør gjøre og ikke gjøre når du lader elbilbatteriet, kan fortone seg som en liten jungel. Det merkes også godt at vi er tidlig i teknologi-prosessen her.

En norsk undersøkelse har tidligere vist at mye hurtiglading gjør at batteriet svekkes en god del raskere enn om man bare bruker hjemmelading. Hvor mye og hvor fort, vil avhenge av flere faktorer: Hvor ofte man hurtiglader, hvor mye strøm man fyller på batteriet, det er også variasjoner fra bilmodell til bilmodell her. Men hurtiglading er altså en ekstra påkjenning.

Det generelle rådet er å holde batteriet 20-80 prosent fulladet. Batteriet har ikke godt av å ha for lite strøm, det bør heller ikke lades til 100 prosent, i alle fall ikke altfor ofte.

Samtidig vet vi jo at de aller fleste lader elbilen sin hjemme, eller på jobben. Hurtiglading er for de fleste av oss noe vi gjør når vi skal på langtur. Hvis det ikke er svært ofte, er det neppe noe stort problem. Da bør det også være «innafor» å lade til 100 prosent noen ganger, for å redusere behovet for ladestopp.

IKKE LYNHURTIG: Hastigheten er kanskje ikke superrask, men kanskje er det lurest likevel...

Tilstandsrapport på batteriet

Bilprodusentene er fortsatt i en tidlig fase på batterier og lading. Det ser vi blant annet på ladehastighet og også hvor stor del av batteripakken vi får lov til å bruke. Her opererer vi gjerne med brutto- og nettotall. Differansen mellom disse er bufferen produsenten har lagt inn, for å beskytte batteriet.

På noen biler har vi sett at denne bufferen har blitt redusert etter en tid. Da har produsenten samlet inn data som har indikert at det er mulig å «slippe opp» mer og la bilen bruke en større del av batteriet. Naturligvis til glede for eierne.

Det har også blitt enklere å holde et øye med hvordan tilstanden på batteripakken utvikler seg. Noen biler, som Nissan Leaf, har en egen visning for dette. For andre er det et godt alternativ å få tatt en tilstandsrapport på batteriet, det gjelder særlig hvis man skal kjøpe brukt elbil som har gått et stykke.

