Hvor du kjøper bruktbilen kan ha mye å si for prisen

Når du er på jakt etter bruktbil, er det én ting du veldig fort vil oppdage: At prisene kan variere mye.

Ikke bare avhenger det av motor, utstyr, kilometerstand eller rekkevidde. Tilsynelatende helt like biler kan også ha ganske forskjellige priser.

Hvorfor er det slik? Det handler naturligvis i stor grad om at bilselgere står fritt til å selv bestemme prisen. Og utgangspunktet er ganske enkelt: Alle selgere vil per definisjon ha mest mulig penger for bilen sin.

Noen er mer optimistiske enn andre. Andre «prøver seg», og går ut veldig høyt i håp om at de skal finne en kjøper som kanskje ikke sjekker markedet veldig godt før hun eller han slår til. Mens andre gjør en grundig jobb med å finne ut hva som er «riktig pris» – og legger seg der.

Likevel: Noen hovedregler finnes: Merkeforhandlerne er i de aller fleste tilfeller også de dyreste. Deretter kommer frittstående forhandlere (som vi gjerne bare kaller bruktbilforhandlere). Og til slutt: Privatpersoner som selger bilen selv.

Hva er viktig å tenke på før du velger? Her skal du få en lynrask guide til de ulike alternativene:

BILLIGST: De rimeligste bilene får du som regel fra privatpersoner.

Hvor skummelt er det å kjøpe bil fra en privatperson?

Her finnes det absolutt ikke noe fasitsvar. Dette kan nemlig variere enormt. Det finnes alle typer biler og det finnes alle typer selgere. Noen er bunnsolide, seriøse og 100 prosent til å stole på. Andre tar ikke fem øre for å lure deg trill rundt. De siste må du for all del unngå.

Når du kjøper fra en privatperson får du ingen form for garanti. Du må også ta høyde for at du kjøper fra en person som ikke er bilkyndig og som også kan påberope seg det hvis det blir problemer i etterkant. Til gjengjeld kan du spare ganske mye penger på å kjøpe privat, kontra fra en forhandler.

Apropos garanti: Her er det ett viktig unntak. Hvis bilen fortsatt er innenfor nybilgarantien, følger denne naturligvis med til neste kjøper. Det betyr i mange tilfeller at du har samme garanti, som du ville fått hos en forhandler. Det kan være win-win. Lavere pris – og garanti.

Ut over dette er det ekstra viktig å sjekke bilen godt når du kjøper fra privatperson. Komplett servicehistorikk er svært positivt, det samme er en fersk EU-kontroll. Sjekk også om slitedeler er skiftet. Tilstanden på dekkene er også viktig. Må du bytte flere av dem, koster det fort en god del penger.

Husk kontrakt! Det er også viktig å ta vare på all korrespondanse med selger, den bør i så stor grad som mulig også være skriftlig. Da har du mye mer håndfaste «bevis», dersom det skulle bli problemer i etterkant.

NAF-test eller test på et verksted er sterkt å anbefale. Da vet du mer hva du kjøper og minsker faren for lite hyggelige overraskelser.

En siste, men ikke desto mindre viktig ting er å sjekke heftelser på bilen, slik at du ikke overtar tidligere eiers gjeld. Er det tatt pant i bilen, blir du ansvarlig om dette ikke er slettet før overtakelse.



En positiv ting til slutt: Privatpersoner er som regel de du kan prute mest med. Det gjelder særlig hvis bilen har ligget lenge ute til salgs. Da kan motivasjonen for å få solgt øke dag for dag. Bare husk at det som regel alltid lønner seg å være hyggelig. Det er ingen som liker kjøpere uten folkeskikk. Så enkelt er det.

Dette er vi mest redd for når vi kjøper bruktbil privat

SERIØST: Merkeforhandlerne selger også bruktbiler, som regel med en god dose trygghet.

Hvor smart er det å kjøpe bruktbil fra en merkeforhandler?

Her er vi i helt andre enden av trygghetsskalaen. Bilen står som regel inne i en oppvarmet og godt lyssatt butikk. Den har tilstandsrapport, er shinet og polert både innvendig og utvendig. Du har å gjøre med en profesjonell selger og nesten uten unntak får du garanti.

Høres det bra ut? Ja, det er det også. Her er sjansen for å bli lurt som regel veldig liten. Til gjengjeld betaler du som regel også for det. På mange måter kan det ses på som en forsikring, for å ikke få problemer i etterkant.

Merkeforhandlere har den fordelen at de kjenner markedet og prisbildet godt (det er tross alt jobben deres). Derfor skal de også være gode på å prise bilen riktig. Så høyt som mulig, men ikke så høyt at den blir stående lenge. Det koster rentekroner.

Forhandler tilbyr også finansiering og i mange tilfeller kan de ta den gamle bilen din i innbytte, hvis du ønsker. Bare ikke forvent deg superpris for den, det får du sjelden.

Noe å tenke på? Jada! Det finnes sløve selgere hos merkeforhandlere. Også her skal du sørge for å få mest mulig skriftlig. Se også nøye over bilen, sjekk etter bruksmerker og skader, både innvendig og utvendig. Det er viktig at du tar opp dette før kontrakten er undertegnet, ikke etter.

Bilselgeren ble overrasket over hvem som tok kontakt

VARIERER: Bruktbilforretninger finnes i mange varianter, ikke alle er like seriøse. Ilustrasjonsfoto.

Bør jeg kjøpe bil fra en bruktbilforhandler?

Som ved kjøp fra privatperson: Her er det heller ingen fasit.

«Bruktbilforretning» er et svært vidt begrep: Alt fra store og økonomisk solide forhandlere med lang erfaring og god kundehistorikk. Til han (det er som regel en han) som akkurat har startet opp med en brakke, en mobiltelefon og et par-tre biler som helst bør selges unna brennkvikt før banken står på døra.

Prismessig ligger disse gjerne et sted mellom private selgere og merkeforhandlere. De fleste tilbyr en eller annen form for garanti, her må du bare sjekke ekstra nøye hva garantien faktisk innebærer og hvor lenge den gjelder.

Det er også helt vesentlig å sjekke bilen nøye. Du bør dessuten prøvekjøre den. Sjekk historikk, servicer, EU-kontroll, bytte av slitedeler osv. Det beste er å ikke ta noe for gitt, men å spørre og grave, på en hyggelig måte.

Også bruktbilforhandlere tar ofte biler i innbytte. Noen ganger kan du få overraskende god pris her, særlig hvis du kjøper en bil med høyere verdi enn den du bytter inn – og som selger gjerne vil ha ut.

Får du litt dårlig følelse av forhandleren? Da kan det være smart å ta et Google-søk. Er dette useriøse folk, kan du fort finne informasjon om det på nettet. Magefølelsen du får i kontakten med firmaet kan også være en god pekepinn. Er du i tvil, da kan det være lurt å styre unna.

Halvparten har ikke sett bilen de kjøper

NYTT: Bertel O. Steen er en av flere store og seriøse aktører som har satset på outlet-salg av bruktbiler.

Og til slutt: Hva med å kjøpe fra en outlet?

Outlet-salg av bruktbil er relativt nytt i Norge, men har på ganske kort tid fått et bra volum. Her finner du i hovedsak biler som har en eller annen mangel eller skavank: Enten tidligere eier har hoppet over en service, bilen har noen bulker det koster penger å utbedre – eller er det varsellamper/feilmeldinger som kan bety kommende påkost. Til gjengjeld er prisene i mange tilfeller svært konkurransedyktige.

Flere forhandlerkjeder har egne outleter. Her er mye satt i system, inkludert informasjon og kommunikasjon til kjøper. Her blir det lagt vekt på at det skal være forutsigbart å kjøpe bil.

Dette kan absolutt være et godt alternativ, så lenge du er klar over hva du kjøper.

Jo, du kan få outlet-pris også på biler

