Hvis dette kommer - da er vinteren reddet

Etter en periode med sprengkulde i Sør-Norge, meldes det nå om at mildere vær er på vei. Det kan skape farlige føreforhold mange steder.

Tenk det følgende scenario: Det er glatt på veien og du har dårlig tid. Når du nærmer deg rundkjøringen har du for høy fart, men merker det for sent. Sekunder senere står bilen godt plantet i snøhaugen, og rikker seg verken forover eller bakover.

I neste øyeblikk trykker du på «snow chain» på skjermen i midtkonsollen, setter bilen i revers og rygger trygt opp på veien igjen, uten behov for verken kjetting, dytting eller tauing.

Dekk med integrert «kjetting»

Det er nettopp dette Hyundai og Kia forventer skal bli virkelighet en gang i fremtiden. Nylig avduket nemlig de to bilprodusentene et dekk som allerede har blitt omtalt som en «game changer».

Dekket, som til vanlig fungerer som et hvilket som helst annet bildekk, har nemlig seks skjulte stålbøyler integrert i konstruksjonen.

Dersom man blir stående fast, skyves bøylene ut av dekket automatisk. Alt du behøver å gjøre, er å trykke på knappen som aktiverer dem.

Bøylene stikker rundt en centimeter ut fra dekkeoverflaten, og fungerer omtrent som kjetting eller gripetak når du tråkker på gasspedalen. Og vips, så har du veigrep igjen.

Sjekk videoen øverst, så få du en idé om hvordan løsningen fungerer (artikkelen fortsetter)

EGEN KNAPP: Slik ser Hyundai og Kia for seg at «Snow Chain» kan integreres i bilens infotainment-system.

– Blir forhåpentligvis introdusert



Bilprodusentene, som for øvrig begge er eid av Hyundai Motor Company, påpeker at det er tidkrevende og tungvint både å legge på og fjerne tradisjonelle kjettinger. Med denne løsningen er operasjonen redusert til knappetrykk som tar sekunder.

OPTIMISTISK: Joon Mo Park og Hyundai håper at dekket skal gå i produksjon en gang i fremtiden.

– Denne oppfinnelsen, som forhåpentligvis vil bli introdusert på Hyundai- og Kia-biler en dag, reflekterer vår forpliktelse til å gjøre avanserte teknologier om til virkelige løsninger som kommer kundene til gode. Vi vil fortsette å utvikle teknologier som forbedrer sikkerheten og brukervennligheten, sier utviklingssjef Joon Mo Park i Hyundai.



Når teknologien eventuelt kommer i produksjon, er altså litt for tidlig til å si noe om.

Hyundai og Kia er imidlertid ikke først ute med et dekk med skjulte egenskaper for glatte veier. For noen år siden viste finske Nokian fram et piggfritt vinterdekk – med pigger.

Piggene ligger normalt i hvileposisjon inne i dekkene, men stikker ut så snart du trykker på en knapp inni bilen. Dekket ble vist fram som et eksempel på hva som kan komme i produksjon en gang i framtiden.

SKJULT: Nokian-dekket har pigger som bare stikker ut når du har behov fro det.

– Dette var et konseptdekk vi produserte for å vise hva som er mulig. Og dekkene ble produsert og virket slik de var tiltenkt, forteller produkt- og markedssjef Kjetil Røssel hos Nokian.



Han er imidlertid klar på at det skal mye til for at dekket kommer i produksjon. Den største årsaken er prisen. For dette hadde nok blitt dyrt å produsere.

– Her snakker vi om et konseptdekk som viser hva som er mulig å gjøre, dersom pris og alt annet ikke hadde vært en utfordring, sier han.

