Hurtiglading like dyrt som å tanke diesel

Hvis du har elbil og kan lade hjemme, blir driftskostnadene svært lave. Bruker du derimot ladestasjoner til dette, blir regnestykket fort et helt annet.

Det har NAF sett nærmere på. Og når hurtiglading nå koster rundt fem ganger så mye som å lade hjemme, blir det dyrt:

– Det er et for stort gap mellom spotprisen på strøm og det du må betale på hurtigladeren. Med dagens prisnivå på hurtiglading, er det like dyrt å lade elbilen som å tanke opp dieselbilen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Skrudde opp prisene

Da strømprisene var som høyest, ble hurtigladeprisene skrudd kraftig opp. Siden den gang har prisene gått ned, men fortsatt ligger prisen for å hurtiglade betydelig høyere enn strømprisen.

Et regnestykke NAF har gjennomført viser at du betaler like mye for å hurtiglade elbilen som å fylle tanken på dieselbilen, hvis du ikke har rabattavtale.

Flere av de store ladeoperatørene har en pris på 6,49 kroner per kilowattime for strømmen på hurtiglading. Samtidig har den gjennomsnittlige spotprisen på Østlandet så langt i april ligget under 50 øre per kilowattime.

GIKK OPP: Prisene på ladestasjonene fulgte strømprisene da disse skjøt i været. Siden har de hos mange forblitt høye.

Dette koster dieselbilen

Kjører du 1.000 kilometer i måneden i en elbil som bruker 0,2 kWt per kilometer, og du kun hurtiglader for 6,49 kroner per kWt, koster det deg 1.298 kroner.

En gjennomsnittlig dieselbil med forbruk på 0,6 liter per kilometer og en literpris på 22 kroner, gir en månedlig kostnad på 1.320 kroner etter 1.000 kilometers kjøring.

– Har du ikke har mulighet til å lade hjemme, er det ikke mye å spare på drivstoffkostnadene. Lading langs veien er uforholdsmessig dyrt sammenlignet med hjemmelading, sier Nils Sødal.

LØNNSOMT: Å lade hjemme lønner seg stort. Men ikke alle har mulighet til dette.

Billigst strøm hjemme

Er du avhengig av hurtiglading, er det lurt å se etter en rabattavtale. Sjekk hva du kan få av rabatter gjennom medlemsorganisasjoner, bilmerket du eier, ladeoperatørene og andre. Her kan det være mye penger å spare.

– Hjemme har du den billigste strømmen, og fordelen av å kunne starte dagen med «full tank» hver dag, Men det er ikke alle som har muligheten til å lade bilen hjemme. Derfor er det viktig at strømprisen reflekteres bedre i hurtigladeprisene enn den gjør i dag, sier Sødal.

LIKT: Slik ser regnestykket fra NAF ut.

