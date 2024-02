Høytlønnet? Glem full elbilstøtte

Frankrike er blant landene i Europa med de beste insentivene for å kjøpe elbil. Og særlig dem med lavest inntekt drar nytte av dette. Avhengig av inntekt og pris på bilen, kan man få inntil 7.000 euro i kontantstøtte ved kjøp (tilsvarer nesten 80.000 norske kroner).

Totalt har myndighetene satt av 1,5 millarder euro til ordningen for inneværende år. Men halvannen måned inn i det nye året, innser de at det må tas noen kraftige grep.

Høytlønte «straffes»

Det er rett og slett altfor mange som ønsker å benytte seg av støtteordningen. Derfor innføres nå 20 prosent reduksjon i tilskuddet, vel å merke dersom du har høyere inntekt enn halvparten av befolkningen.

Disse «høytlønte» har tidligere kunne få maks 5.000 euro i støtte. Nå reduseres dette til 4.000 euro.

– Vi gjør endringer i programmet for å hjelpe flere mennesker, men med mindre penger, sier den franske miljøomstillingsministeren Christophe Bechu, ifølge Reuters.



BILLIG: Det er særlig biler i lavere prisklasser, som Peugeot E-208, man kan få mest støtte til. Særlig om man tjener lite.

Samtidig fjernes subsidier knyttet til kjøp av elektriske firmabiler. Man har fram til nå også kunnet få støtte dersom man erstatter en gammel fossilbil med høyt utslipp, med en ny som slipper ut langt mindre. Også denne ordningen blir nå stoppet.

Dette er imidlertid ikke de første reduksjonene i elbilstøtten i Frankrike. Tidligere denne måneden ble også et leasing-program avsluttet, der franskmenn med lav inntekt kunne lease elbiler til svært fordelaktige priser.

Årsaken var også her at pågangen ble langt høyere enn myndighetene hadde sett for seg på forhånd.

Flere har kuttet – Norge fortsatt på topp

I Norge kan man fortsatt kjøpe ny elbil momsfritt, dersom prisen ikke overstiger 500.000 kroner. Er bilen dyrere, må du betale moms på beløpet som overstiger 500.000 kroner. I praksis betyr det inntil 125.000 kroner i prisreduksjon for alle elbiler som koster 500.000 kroner eller mer, enten man tjener lite eller mye. Dette regnes fortsatt som en av verdens desidert beste støtteordninger for kjøp av elbil.

Samtidig har flere andre land redusert eller fjernet elbil-insentivene den siste tiden, deriblant Tyskland og vårt naboland Sverige. I disse markedene har elbilveksten i etterkant avtatt, og mange stiller nå spørsmål om målet om at det kun skal selges nullutslippsbiler i EU fra 2035, står i fare.

I Norge har vi som mål at dette skal skje allerede ved utgangen av dette året, og i januar var elbilandelen av nybilregistreringene for første gang på over 90 prosent. Det er foreløpig ikke klart hva som skjer med insentivene fra og med 2025.

