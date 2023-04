Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny! Da jeg skulle låse opp bilen, en Volvo S60, så ville ikke førerdøren låse seg opp, alle speil gikk ut og de tre andre dørene låste seg opp.

Da jeg krøp inn fra passasjerdøren og trykte på låseknappen på døren, låste den seg opp. Det har aldri vært noen problemer før med dette! HJELP!!!

Benny svarer:

Heisann! Skjønner at det blir litt plundrete på sikt å krabbe over fra passasjersiden. Man føler seg heller ikke så innmari smart der man skal dra med seg beina over girspak og midtkonsoll. Dermed er det bare å få fikset opp i det så fort som mulig.

Det er neppe noen stor eller kostbar sak heller. Heldigvis.

Alle biler har vel nå, uten unntak, fjernkontroll til å låse opp og igjen sentrallås-systemet med. Mange biler har fortsatt den manuelle muligheten i tillegg. Altså det å kunne låse opp / igjen med en nøkkel.

NØDNØKKEKEL: Mange biler, men ikke alle, har en «nødnøkkel» gjemt inne i fjernkontrollen.

Den fysiske nøkkelen er da gjemt inni i selve fjernkontrollen og ofte må man vippe av et lite deksel for å komme til selve nøkkelen. Ta en titt i instruksjonsboken til bilen din så ser du hvordan det eventuelt gjøres. Dette kan jo være en løsning inntil feilen er fikset. Det virker jo, slik jeg forstår spørsmålet ditt, som det mekaniske i dørlåsen er i orden. Dermed er feilen elektrisk.

Én av to ting

Da tipper jeg vi her snakker om én av to muligheter. Det kan være selve «driveren» i døra – altså den elektriske komponenten som låser opp og igjen – som er gåen. Det kan være bare en dårlig kontakt. Jeg har ofte vært borti at de er utsatt for fuktighet. Strøm og fukt er som kjent ikke noen god kombinasjon. Eller den kan være utslitt/ha satt seg fast. Det er uansett en ganske enkel sak å bytte denne delen. Selve dørpanelet må av, så sitter den inne ved selve døren, i bakkant.

En annen vanlig og enda enklere løsning/ eparasjon er at ledningene som går inn i døren har brudd. Disse går fra fremste dørstolpen og inn i døren i forkant. De strekkes og bøyes hver gang døren går opp og igjen. Resultatet blir ofte at ledningene ryker tvers av og at de må skjøtes sammen igjen. Det er en enkel sak for en mekaniker.

Verre er det neppe.

Ønsker deg lykke til med å få fikset dørlåsen!

