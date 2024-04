Fornøyelsesparken Liseberg i Gøteborg er et yndet feriemål for veldig mange nordmenn. Nå får vi også en annen god grunn til å reise til Sveriges nest største by.

Volvo åpner nemlig nå sitt nye, store opplevelsessenter World of Volvo, rett ved siden av Liseberg.

14. april åpner dørene første gang for publikum. Det er slett ikke tilfeldig. Dette er nemlig datoen Volvo ble grunnlagt på, tilbake i 1927.

Nytt landemerke

I en imponerende og nyskapende bygning på fem etasjer og 22.000 kvadratmeter, har Volvo samlet historie, opplevelser, aktiviteter, biler og andre kjøretøy.

Fra utsiden er World of Volvo et nytt landemerke i Gøteborg. Innenfor veggene er det et møtested og opplevelsessenter for alle som er interessert i biler og tyngre kjøretøy.

FLYTTET: Volvos museum ble nedlagt tidligere i år, nå er deler av bilsamlingen flyttet til World of Volvo.

Flyttet museet

Det hele er et samarbeidsprosjekt mellom Volvo Cars og Volvo Group, sistnevnte lager lastebiler, busser, anleggsmaskiner og båtmotorer.

Volvo Cars flytter samtidig museet sitt til World of Volvo og har gitt det et nytt uttrykk.

Vi får møte en rekke av de klassiske og ikoniske bilene deres. Men dette skal også fungere som en titt inn i fremtiden. De skal også rotere på hva slags biler som stilles ut, også med et tematisk utgangspunkt.

CUSTOM: Spennvidden er stor blant bilene som er stilt ut.

Være et møtested

De teknisk interesserte kan sjekke ut en spesiallaget vindtunnel. Her er det også bilspill som viser hvor vanskelig det kan være å konsentrere seg godt bak rattet, og du kan forsøke deg bak spakene på en minigraver. Ikke gjort det før? Da skjønner du fort at dette absolutt er et fag!

Volvo understreker selv at World of Volvo skal være et møtested for alle som har et forhold til bilmerket. Det er gratis adgang til det meste. Det går også an å stikke innom for en kaffekopp eller spise lunsj. Dessuten har de lokaler som passer til store og små seminarer, det er også plass til større presentasjoner og konserter.

AKTIVITETER: Lyst til å prøve deg som gravemaskinfører? Det er blant aktivitetene i World of Volvo.

Også litt Saab-minner

Arkitekturen er også spesiell. Det aller mest av konstruksjonen og overflater er i tre. Det har gått med ikke mindre enn 28.000 tonn tre i bygget, med blant annet gigantiske limtre-dragere som er opptil 34 meter lange.

Det skandinaviske designuttrykket går igjen i hele senteret, med utstrakt bruk av naturlige materialer.

Beliggenheten er nevnt: Bare et lite steinkast fra Liseberg. Og vi er på tradisjonsrik grunn: Tomten World of Volvo er bygget på, inneholdt tidligere blant annet en girkassefabrikk for Saab. Dermed er det også litt ekstra svensk bilhistorie involvert her.

