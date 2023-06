Uansett hvor du bor i landet: Fra 1. mai er det ikke lov å kjøre med piggdekk. Det eneste unntaket er om kjøreforholdene tilsier at du må bruke dem, altså at det fortsatt er vinterføre.

Akkurat det er vi veldig langt unna i Sør-Norge akkurat nå. I stedet er det hetebølge og temperaturer opp mot 30 grader. Likevel er det fortsatt flere som kjører rundt på nettopp piggdekk.

Det fikk også kontrollørene til Statens vegvesen erfare da de denne uken hadde felleskontroller på Romerike.

1.000 kroner i gebyr

– Vi hadde flere med piggdekk, både personbiler og små varehengere, forteller Thor Kristian Ringstad i Vegvesenet.

– Hvilken reaksjon får disse?

– For piggdekk får man ett gebyr pr. kjøretøy og man får kjøre videre. For slitte dekk under minimum får man ett gebyr for hvert av dekkene, forteller Ringstad.

Gebyret for å kjøre med piggdekk på sommeren, er for øvrig på 1.000 kroner.

– Finnes det en eneste grunn til å bruke piggdekk?

FARLIG: Altfor slitte dekk er også en gjenganger, her ble det gebyr på bileier. Foto: Statens vegvesen.

Ikke gyldig førerrett

– Hva sier de som blir stoppet med pigger langt ut i juni?

– Det er mange rare forklaringer. En hadde glemt å bytte, en annen hadde ikke funnet sommerdekkene sine, forteller Ringstad.

Totalt passerte 2.502 kjøretøy kontrollplassene i løpet av felleskontrollen. Av disse ble 842 tatt ut til utvidet kontroll. 426 av disse fikk en skriftlig mangel/rapport.

Hele 11 førere ble anmeldt for ikke å ha gyldig førerrett eller YSK (yrkessjåførkompetanse).

Stoppet igjen

Dette skriver Ringstad i sin rapport:

– Av eksempler kan vi nevne en fører som ble stoppet på mandag uten å inneha gyldig førerkort, som ble stoppet igjen på onsdag for det samme forholdet.

En liten lastebil ble vinket inn til kontroll på Brovoll. I det den svingte inn, mistet han venstre bakhjul. I tillegg manglet han løyve for transport av gods, så han fikk en anmeldelse for det.

