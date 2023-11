Årets Japan Mobility Show (tidligere Tokyo Motor Show) går i disse dager av stabelen i Tokyo. Her vises blant annet fram en rekke nye bilmodeller og prototyper fra de japanske bilprodusentene.

De fleste er helelektriske, men det finnes også unntak – som denne prototypen fra Mitsubishi.

En annen aktør som så langt ikke har hatt fokus på elbil, er Suzuki. Men under messa viser de fram modellen eVX, som kommer på veiene mot slutten av 2024.

Elektrisk familie-SUV

Suzuki har hatt en sterk posisjon i Norge i mange år, men har blitt mer anonyme etter at elbilene mer og mer har tatt over markedet. Det kan det kanskje bli en endring på nå.

I en pressemelding fra den norske importøren RSA Bil, kommer det nemlig fram at eVX er en modell de har forventninger til for det norske markedet. Bilen har nemlig mange av de egenskapene som nordmenn etterspør.

For det første er det en kompakt SUV på 430 x 180 x 160 centimeter. Det er for eksempel fire centimeter lengre og fem centimeter høyere enn Volkswagen ID.3, men 12 centimeter kortere enn Volvo XC40. Så da har du en viss indikasjon på størrelsen.

Det er også en bil med drift på alle fire hjul, i god Suzuki-ånd.

EVX: Her er det første bildene av Suzukis første elbil. eVX. Foto: RSA

Ny æra

– Denne bilen er ikke bare starten på en ny æra for Suzuki, det er også en bil som vil passe perfekt for norske kunder. Med imponerende rekkevidde og 4x4, vil EVX bli et attraktivt valg som familiebil, sier den norske Auzuki-sjefen Frank Dunvold.



STERK I TROEN: Frank Dunvold og RSA har stor tro på at eVX vil treffe godt i det norske markedet.

Nøyaktig hva som blir rekkevidden, er imidlertid ikke helt klart ennå. Da konseptbilen ble vist fram for første gang tidligere i år, ble det opplyst at den ville få en batteripakke på rundt 60 kWt. Rekkevidden ble antatt å ligge på rundt 400 kilometer – noe som ikke er voldsomt imponerende i 2023.

Utover dette er det foreløpig ikke veldig mye som er kjent om eVX, men etter det vi erfarer, skal bilen dele flere egenskaper med den kommende bZ3X fra Toyota. Det er også en modell som er ventet til markedet i løpet av neste år.

Suzuki har allerede avslørt at de vil komme med flere elbiler fram mot 2030.

Vi kommer naturligvis tilbake med flere detaljer så snart vi vet mer.

