Det er bare noen uker til Lexus blir et helelektrisk bilmerke i Norge. Fra nyttår forsvinner nemlig alt som ikke er elbil. Da står de igjen med to modeller: UX og RZ.

Dermed er Lexus også svært tidlig ute i den elektriske overgangen her til lands.

Dette betyr også at modellutvalget til Lexus blir ganske begrenset de kommende årene. Neste elbil ut er nemlig ikke ventet før i 2026. LZ-ZC heter den og vi i Broom har akkurat fått se den på Europa-premieren i Belgia.

Mye jobb igjen

Her kommer Lexus med en bil som på mange måter skal redefinere dem som premiummerke. Det handler om alt fra design, til teknologi og kjøreegenskaper. Bilen skal blant annet bygges på en helt ny plattform.

Når du viser fram en bil hele tre år før lansering, er det også klart at prosjektet er i en relativt tidlig fase. Her har Lexus-ingeniørene mye igjen å gjøre.

Designmessig snakker vi om en svært sporty sedan. Lexus har dratt på skikkelig med design de siste årene, blant annet med noen store og svært karakteristiske griller.

SPORTY: LF-ZC er en sporty sedan som også skal vise oss mye av det vi kan forvente på designfronten fra Lexus de kommende årene.

800 kilometer rekkevidde

På LZ-ZC går de i en annen retning. Fortsatt er det mange designelementer og skarpe linjer i mange retninger, men hovedinntrykket er også av et ganske minimalistisk design.

Å få ned luftmotstanden har naturligvis vært høyt på agendaen her. Det preger den lave fronten og den svøpende taklinjen. Sett fra siden er det mye som kan minne om Mercedes EQS. Men der den fort har blitt en ganske anonym bil, har LZ-ZC mange detaljer som står ut og som gir den særpreg.

I forhold til batteriteknologi og lading, er det lenge igjen til 2026. Men det Lexus lover nå er rekkevidde på omtrent 800 kilometer, samtidig som de er tydelige på at de også vil tilby bilen med mindre batteri og dermed også kortere rekkevidde.

KUTTER VEKTEN: Lyst og svært luftig interiør. Blant det Lexus jobber med her, er å spare vekt over alt hvor det er mulig.

Gigastøping

Her handler mye om hva kundene i de store bilmarkedene vil etterspørre de kommende årene. Lexus tror et godt utbygget ladenettverk vil kunne påvirke ønsket om mest mulig rekkevidde. Blant ekspertene vi prater med i Brüssel, blir det understreket at mange neppe er villig til å betale mye ekstra for en rekkevidde de sjelden vil trenge. Mindre batteripakke betyr også lavere vekt og mindre miljøavtrykk.

Når det gjelder ladetid, nøyer Lexus seg med å si at bilen skal kunne lade fra 10 til 80 prosent på rundt 20 minutter.

LF-ZC og elbilene som kommer etter den skal bruke en ny, modulær struktur som deler kjøretøyet inn i tre deler – foran, midten og bak. Dette vil bli muliggjort ved bruk av gigastøping.

DETALJER: Det skjer mye i hekkpartiet her, både av lys og av vinkler/effekter.

Mange færre deler

For- og bakseksjonene av en kjøretøystruktur består gjerne av rundt 175 separate elementer. Reduksjonen av antall deler vil drastisk redusere produksjonstiden og gi fleksibilitet for rask utvikling av forskjellige kjøretøytyper.

SKJERMER: Et helt nytt operativsystem er på vei, det er høy skjermfaktor i interiøret.

For- og bakmodulene kan hver produseres på mindre enn to minutter. Den modulære strukturen vil også gi fordeler med høyere stivhet og vektreduksjon. Det vil også tas hensyn til reparasjonskostnader, slik at mindre ulykker ikke resulterer i høye reparasjonsregninger for kundene.

På infotainment har Lexus et helt nytt operativsystem på gang. Arene heter det. Ved bruk av kunstig intelligens skal stemmegjenkjenningssystemet gi rask respons på kommandoer og være i stand til å gi personlige og fleksible forslag. Systemet skal også lære førerens rutiner, foretrukne apper og funksjoner, samt aktivere dem automatisk.

