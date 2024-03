Nybilsalget i Norge er noe helt for seg selv. Ingen andre har i nærheten så høy elbilandel som oss. Den ligger nå rundt 90 prosent – og er ventet å krype ytterligere opp utover i 2024.

Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se et ganske annerledes bilde. Elbilandelen er mye lavere – og den har fallende tendens.

I februar var elbilandelen i vårt naboland på 27,9 prosent, ned fra 33,4 prosent samme måned i fjor. Svenskene velger altså færre elbiler.

Sju av ti svensker har fortsatt rene bensin- og dieselbiler eller hybridbiler som sitt førstevalg.



ANNERLEDES: Svenskene kjøper fortsatt flest bensin- eller dieselbiler. Elbilandelen synker nå i vårt naboland.

Droppet kjøpsfordelene

– Utviklingen i Sverige er et tydelig tegn på at når incentiver for kjøp av elbiler fjernes, så faller interessen for og prioriteringen av elbilkjøp. Sverige avskaffet elbil-incentivene i 2022. Effekten av det ble tydelig i 2023, og fortsetter videre i 2024, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).



Ser vi på Danmark, ligger også de langt bak Norge i elbilandel. Men her er det motsatt tendens av Sverige: Elbilandelen øker i Danmark.

VINNER: Tesla Model Y er mest solgte bilmodell i både Norge og Danmark. Men i Sverige er det Volvo XC60 som topper.

Ikke Model Y på topp

I februar var andelen i Danmark på 44,3 prosent, mot 27,1 prosent i februar i fjor. Av samtlige drivlinjer hadde kun elbiler en markant økning i antall, mens alle andre hadde røde tall – altså en nedgang.

Danmark og Norge har for øvrig samme bilmodell på førsteplassen totalt sett: Nemlig Tesla Model Y.

I Sverige må den «nøye seg» med andreplassen. Der er nemlig gode, gamle Volvo XC60 den mest solgte bilmodellen, for øvrig med Model Y på plass to.

Sveriges mest solgte bilmerke – 65 år på rad

