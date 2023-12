Her var det så mye galt at kjøpet ble hevet

Så lenge det har vært solgt biler her i landet, har omsetning av brukte biler vært en hyppig kilde til uenighet og krangel. Fortsatt er bruktbilkjøp på klagetoppen hos Forbrukerrådet/Forbrukertilsynet - og fortsatt er det risiko knyttet til å kjøpe en brukt bil. Risikoen øker gjerne med bilens alder og kjørelengde – og om den har fått det den skal av service, slik som i denne saken fra Vestland.

En ikke ubetydelig risikofaktor er dessuten om kjøperen får korrekte opplysninger om bilen fra selger, noe som slett ikke alltid skjer. Heller ikke i dette tilfellet, og den største tabben var nok at bilen ble solgt med «Full servicehistorikk, Ny service januar 2020,» ifølge salgsannonsen som den uheldige bilkjøperen – klageren – oversendte til Forbrukerrådet.

Akseptert at den er brukt

Bilen var i dette tilfellet en 2013-modell Audi Q3, som på kjøpstidspunktet var kjørt 113.000 kilometer. Kjøpesummen var 154.000 kroner, og bilen ble solgt med «Norsk Bilgaranti Bruktbil Pluss, 12 mnd, 200.000 km.»

I kjøpekontrakten står det blant annet å lese at «kjøpet skjer for øvrig på de betingelser som er opplyst i vedlagte dokument «Formidlingssalg av brukt kjøretøy», fullmakter m.v ... Bilen selges i forevist stand, som den er. Kjøper har prøvekjørt og besiktiget bilen, og akseptert at den er brukt».

ELEGANT: Audi Q3 er ingen stor bil, men det er ingen ting å utsette på design - heller ikke for hekken. Foto: Audi

«Full servicehistorikk»

Dokumentet det henvises til – «Formidlingssalg av brukt kjøretøy» - er senere ikke lagt frem av noen av partene, men henviser til at bilen ble solgt på vegne av tidligere eier av en bruktbilforhandler.

I salgsannonsen for bilen på Finn.no sto det blant annet følgende:

«Nye fjærer x 4 7/2020

Ny Turbo 5/2020

Ny EU-godkjenning 07/2019 = Neste frist for EU-kontroll 06/21

Full Servicehistorikk, ny service januar 2020 - 110.133 km.»

Mange år uten service

Med dette som en del av grunnlaget for beslutningen kjøpte klageren bilen i august 2020 – og allerede måneden etter startet problemene. Dette ble innklagde nr. 1 – bruktbilforhandleren – gjort oppmerksom på umiddelbart. Han henviste til Norsk Bilgaranti AS, men selskapet nektet å reparere bilen, «fordi garantien ikke dekker reparasjonen p.g.a. bilen mangler den service produsenten anbefaler.»

Det som ble fremlagt av servicedokumentasjon, lignet ikke mye på full servicehistorikk. Det var servicebevis fra 30.562 kilometer i 2014, og igjen ved 48.756 km (2014). Senere skjedde ingen ting på denne fronten før ved 110.133 kilometer i januar 2020, noe som betyr at i alle fall minst fem anbefalte intervallservicer manglet.

TRIVELIG: Bilen byr på en velredigert og trivelig førerplass. Foto: Audi

Heve kjøpet

Klageren sendte etter dette en skriftlig klage til innklagde nr. 2, den tidligere eieren, med henvisning til både opplysningen om at fire fjærer var skiftet, og at det var ny turbo.

«Dette stemmer dessverre ikke. På verksted viste det seg at bilen ikke har 4 nye fjærer, bak er en fjær gammel og sprukket.

Ny turbo byttet 05.2020 stemmer dessverre ikke, diagnosetest viste at turbo har feil med «charger underboost».

Som et utgangspunkt ber jeg om å heve kjøpet,» skrev klageren blant annet.

Ny turbo – nye fjærer

Svaret fra innklagde nr. 2 var et ønske om å få bilen levert til innklagde nr. 1 «slik at vi kan få tatt en diagnosetest på bilen for å avdekke eventuelle feil som beskrives.»

Dette var ikke klageren uten videre enig i, og svarte et par dager senere at «Årsaken til klagen vår er en betydelig forskjell mellom den faktiske tilstanden til bilen og annonsen.

Da jeg kjøpte en bil fra deg gjennom forhandleren ble jeg forsikret om at bilen har en ny turbo samt 4 nye fjærer, bilen din ble presentert på samme måte i annonsen på Finn.no.

MODERAT: Bagasjerommet må nødvendigvis bli av moderat størrelse med så kompakte ytre mål. Skiluke gjennom det nedfellbare baksetet hjelper litt på. Foto: Audi

Fjærbrudd

Dessverre har ikke bilen ny turbo, det er heller ingen 4 nye fjærer. Derfor vil jeg [...] foreslå et nøytralt kontrollverksted.

Jeg foreslår NAF Senter Bergen Åsane,» skrev hun.

Dette fikk klageren tilsynelatende aldri svar på, heller ikke etter å ha purret.

I en NAF-test på samme tid står blant annet følgende:

· ««Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt. Tid mellom servicer er overskredet. Kjørelengde mellom servicer er overskredet.»

· - «Fjærer/fjærbein Brudd: Høyre bak»

Uriktige opplysninger

Fra innklagde ble det også lagt frem fakturaer som gjaldt skifte av fjær på høyre side foran og på venstre side bak, foruten en som gjaldt turboen, og som omhandlet feil på ladetrykksregulering.

I mai 2021 stilte selgeren, innklagde nr. 2, seg uforstående til klagen. Forsøk på megling førte ikke frem, og Forbrukertilsynet videresendte saken til Forbrukerklageutvalget i august 2021.

Utvalget fastslår innledningsvis at innklagde nr. 1 er solidarisk ansvarlig med innklagde nr. 2, men avviser at «det foreligger en mangel knyttet til turboen.»

Derimot finner Forbrukerklageutvalget at det var gitt uriktige opplysninger om bytte av fjærer, slik at det her foreligger en mangel.

STILIG: Audi Q3 har et design det er lett å like. Foto: Audi

Det ble heving

Også om servicehistorikken fastslår utvalget at det er gitt uriktige opplysninger, noe som blant annet førte til bortfall av garantien som skulle være inkludert i kjøpet.

De uriktige opplysningene om servicehistorikken, er dessuten «et forhold som ikke kan rettes opp,» fastslår Forbrukerklageutvalget, som konkluderer med at de påviste manglene «ikke er uvesentlige, og klageren får heve kjøpet.»

Dermed endte det altså med at selgeren og bruktbilforhandleren ble tilpliktet «en for begge og begge for en å betale til klageren kr. 154.000,-, mens klageren for sin del stiller den omtalte Audi Q3 til disposisjon for tidligere eier.

