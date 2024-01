I år er det 75 år siden 2CV, en av Citroëns mest ikoniske modeller gjennom tidene, ble lansert. Det skjedde på bilutstillingen i Paris, 7. oktober 1948.

Den ikoniske modellen med det karakteristiske designet, var utstyrt med en luftavkjølt boxer-motor på 375 kubikk som leverte en effekt på 9 hestekrefter. Toppfarten var på bare 50 km/t, men det føltes nok temmelig raskt i den enkle farkosten.

Men helt ukjent var den ikke for publikum. Hele elleve år hadde gått siden den første prototypen så dagens lys, og allerede i 1939 var det bygget 250 preproduksjons-eksemplarer.

Men så kom krigen, og hele prosjektet ble dermed kraftig forsinket.

SÆREGENT DESIGN: Citroën 2CV skilte seg virkelig ut i mengden.

Full klaff fra første stund

Da 2CV endelig kom på markedet, traff den virkelig blink. Europa skulle gjenoppbygges, og behovet for billige og fleksible biler var stort. Her leverte 2CV virkelig varene.

Bilen var kompakt og enkel å manøvrere, og man kunne ta ut setene man ikke trengte, for å gi plass til ekstra bagasje. Taket var deket med en duk som enkelt kunne rulles bakover, og vips – så hadde man en cabriolet. Bensinforbruket var dessuten svært lavt.

Og selv om den var enkel, hadde den flere tekniske løsninger som var regnet som svært avanserte for sin tid, som fire gir og uavhengig fjæring på alle fire hjul. Sistnevnte gjorde at bilen, i god Citroën-ånd, gikk for å være svært komfortabel.

Bilen kunne dessuten leveres med drift på alle fire hjul, og sammen med den høye bakkeklaringen ble den raskt kjent for å komme seg fram nærmest overalt.

Etterspørselen var helt enorm til tider, og langt større enn det Citroën var i stand til å levere. I 1950 opererte bilprodusenten med ventelister på inntil seks år!

Denne bilen har noe ingen andre har



VAREBIL: 2CV som varebil var et relativt vanlig syn, også i Norge.

Overlevde erstatterne

Bilen kom etter hvert i en rekke forskjellige utgaver, varebiler og terrengvarianter inkludert, men var hele tiden tro mot grunndesignen. Citroën 2CV hadde en design som virkelig skilte seg ut fra mengden gjennom flere tiår.

Det ble også gjort flere forsøk på å lansere arvtakere til bilen, blant annet med modellene Dyane og Ami på sekstitallet, men 2CV overlevde alle forsøk.

Da siste eksemplar rullet ut fra Mangualde-fabrikken i Portugal 27. juli 1990, var det produsert totalt 5.114.969 eksemplarer av 2CV, inkludert 1.246.335 varebiler.

ENKELT: Bildet viser interiøret i en 1980-modell 2CV.

De siste eksemplarene ble levert med fire dører, lengde på 3,83 meter og vekt på 560 kilo. Motoren var på 600 kubikk som bød på anstendige 36 hestekrefter. Topphastigheten var 115 km/t.

Og fortsatt finnes det mange eksemplarer av bilen i Norge. Ifølge OFV er det for tiden 552 registrerte 2CV-er. Etter all sannsynlighet eksisterer det enda flere som enten er under restaurering eller venter på å bli restaurert og registrert en gang i fremtiden.

Totalt sju eksemplarer ligger til salgs på Finn. Prisene varierer fra 26.000 kroner for et restaureringsprosjekt fra 1986, til 119.000 kroner for et strøkent eksemplar fra 1971.

