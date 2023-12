Her tester vi selvkjøring: Kan snart komme til Norge

Vi befinner oss ved Fords hovedkvarter i Köln, og er straks klare for å teste ut bilprodusentens ferske BlueCruise-system. Dette er den første løsningen for autonom kjøring som har blitt godkjent for bruk i Europa.

I praksis dreier det seg om det som omtales som selvkjøring på nivå to. Det innebærer at fører kan ta hendene fra rattet og føttene fra pedalene, men må fortsatt ha øynene på veien.

Foreløpig er det kun én modell som er klargjort for BlueCruise, elbilen Mustang Mach-E. Bilen må i tillegg være utstyrt med teknologipakke, og være en 2023-modell eller nyere. Det jobbes med en software-oppdatering som skal gjøre det mulig også for 2022- og 2021-modellene.



Løsningen er dessuten ikke gratis. Det er en abonnementstjeneste som koster 24,99 euro (i underkant av 300 kroner) i måneden i Tyskland.



Slik fungerer det

Biler som er klargjort for BlueCruise er utstyrt med totalt fem radarer og kameraer i alle retninger, som analyserer trafikken rundt deg.



Løsningen er enkel, og egentlig er den største forskjellen mellom dette og adaptiv cruisekrontroll, at man slipper å holde i rattet.

BlueCruise er imidlertid kun godkjent for bruk på motorveier uten møtende trafikk. Makshastigheten er samtidig begrenset til 130 kilometer i timen.

Aktiverer man adaptiv cruisekontroll og ankommer en såkalt «Bluezone», altså område der BlueCruise er godkjent, blir man varslet om det på skjermen foran rattet. Deretter er det bare å slippe ratt og pedaler, mens man holder blikket rettet på veien.

MED HENDA I FANGET: Det er bare å lene seg tilbake og slappe av til du får beskjed om å ta over.

Noen begrensninger

Hvis man kommer til et veikryss eller skal skifte fil, blir man bedt om å ta over kontrollen. Det samme gjelder i tunneler og hvis stripene i veibanen er dekket til, for eksempel av snø. Også i svært skarpe svinger kan det være nødvendig å ta rattet.



Og skulle man for eksempel bli fristet til å surfe på mobilen, dukker det etter få sekunder opp et varsel om å følge med på veien, akkompagnert av pipelyder. På rattstammen sitter nemlig infrarøde sensorer som følger med på øynene dine. Varselet forsvinner så snart du ser framover igjen.

Går det flere sekunder uten oppmerksomhet, vil du kjenne at det nøkker i bilen. Nå haster det med å få oppmerksomheten din. Skjer ingenting, bremser bilen helt ned og setter på nødblinken.

VARSEL: Her har vi vært uoppmerksomme og får beskjed om å følge med på veien.

Kan komme til Norge på sikt

BlueCruise-teknologien er foreløpig godkjent for bruk på motorveier i Tyskland, Storbritannia og Spania her i Europa. Totalt dreier det seg om mer enn 32.000 kilometer som foreløpig er definert som såkalt «BlueZone», altså veier der systemet kan brukes.

I tillegg er systemet allerede godt utbygd i USA, der også Ford F-150 Lightning er klargjort. Ifølge Ford skal det ikke ha vært registrert noen ulykker under uttesting av BlueCruise, hverken i USA eller i Europa.

STORE PLANER: Hvis alt går etter planen, blir BlueCruise tilgjengelig i store deler av Europa.

Flere land står for tur, og fra Ford får vi opplyst at det også jobbes med å få på plass en godkjenning for bruk i Norge. Rundt 70 prosent av alle Mustang Mach-E som er solgt her, skal være utstyrt med teknologipakke. Det betyr at de også er klargjorte for BlueCruise.

I første omgang jobbes det med at systemet kan brukes på strekningen Svinesund-Hamar (E6), men flere strekninger kan være aktuelle, så lenge det dreier seg om motorvei klasse A.

Vi kommer naturligvis tilbake med flere detaljer så snart vi får vite mer.

