Her tar de grep – før den blir elektrisk

En god gammel Porsche-annonse består av bilder av de ulike generasjonene av sportsbilen 911. Ved siden av står det skrevet: Change is easy. Improvement is much more difficult.

Det klinger nesten bedre på norsk: «Forandring er lett. Forbedring er mye vanskeligere».

Det er selvsagt helt riktig – og Porsche er vel de som kanskje gjør minst endringer fra generasjon til generasjon.

Men de gjør et solid unntak med nye Cayenne Coupe. For her har det skjedd ting!

‒ Det er en av de mest omfattende produktoppgraderingene i Porsches historie, sier Michael Schätzle, visepresident for produktlinjen til Cayenne.



NY, SIER DU? Ja, dette er det som i Porsche-sammenheng kalles en kraftig make over.

Satte standarden

Cayenne var kontroversiell da den så dagens lys i 2002. Her var det mange Porsche-entusiaster som mente man rotet med merkevaren.

Men sannheten er at den første bilen til Porsche med mer enn to dører, ble en livredning. Økonomien var rett og slett helt avhengig av det salgsvolumet SUV-en bidro til.

Senere har det kommet både en mindre SUV – Macan – og en coupe-aktig utgave av Cayenne. Mer sporty – Mindre praktisk. Det er Coupeen vi tester.

Dagens generasjon er den siste – før også den blir elektrisk. Kanskje er det derfor Porsche har valgt å gjøre oppgraderingen såpass omfattende.

Hva er nytt:

Listen er ganske lang – men store designendringer er det ikke snakk om. Endringene har skjedd innvendig – og under det du ser på overflaten.

Luffjæringen har for eksempel to kamre – og kan heves og senkes slik du selv ønsker. Bra for blant annet offroad-egenskapene.

Når bilen står i Offroad-programmet er det ikke lenger så viktig at bakhjulene prioriteres. Da jobber systemet mer som en tradisjonell firehjulstrekker og sender krefter dit de kan gi mest mulig framkommelighet. Differensialsperrene er også med på å hjelpe deg fram.

Cayenne melder seg likevel ikke på i kampen med virkelige offroad-sjefene – Range Rover og Mercedes Geländewagen. Men du skal ha en rimelig ugrei hyttevei for å ikke komme fram med denne, også.



TØFT: 360 graders- og 3D-visning av bilen er blitt populært. Porsche har kastet seg på trenden.

På innsiden har det skjedd til dels store endringer. Den digitale skjermen til instrumentene minner om den du finner i Taycan. Midtkonsollen er høyere og har fått nytt design – med enda færre fysiske knapper. Mangelen på knapper står i sterk kontrast til for ti år siden – da Cayenne hadde flere knapper og hjul enn noen andre!

Den haptiske platen i midtkonsollen gjør at du merker et bekreftende «klikk» når du trykker på de ulike valgene.

Batteripakken i den ladbare hybriden er blitt større. Den har økt fra 17,9 til 25,9 kWt. Elmotoren har fått mer å rutte med – og øker fra 136 til 176 hestekrefter.

Nye farger er tilgjengelig. Blant annet den lekre blågrønne lakken på testbilen. Den heter Montego Blue Metallic – og koster 14.200 kroner.

Her er det også 22-tommers felger (40.400 kroner) og SportDesign-pakke (56.000 kroner). Sistnevnte inkluderer at plastdekoren rundt hjulbuene er lakkert – og understreker at dette ikke er ment for ekstreme offroad-eventyr.

Et helt avsindig Burmester stereoanlegg er på plass, også. Det letter deg for 72.800 kroner.

Totalt har bilen ekstrautstyr for 530.900 kroner! Ja, du leste riktig – over en halv million norske kroner ...

Bagasjerommet er ikke imponerende 404 liter, takket være batteripakken. I tillegg er C-stolpen sterkt framoverlent, slik at du har mindre å rutte med i høyden, også.

PASSASJER-SKJERM: Nå har også Cayenne Coupe fått egen skjerm på passasjersiden foran.

Hvordan fungerer det?

Cayenne la lista høyt for sportslighet i SUV-segmentet. Høyere enn konkurrentene.

Men siden den tid har det kommet flere andre som også forsøker å kombinere økt bakkeklaring og sportslige kjøreegenskaper. For eksempel Lamborghini Urus og Aston Martin DBX. Ja, vi er i det segmentet.

Du kan banne på at det ble jobbet så det knaket, med å optimalisere kjøreegenskapene i en bil som har en egenvekt på over 2,4 tonn. Cayenne Coupe E-Hybrid har fått rundt 100 kilo mer å dra på – blant annet på grunn av den nye batteripakken.



Men vi merker raskt at denne tåler sammenligning med det råeste i klassen. Selv om forgjengeren var skarp – er den nye enda litt hvassere. Den allerede effektive kjøkkenkniven er slipt. Nå er den sylskarp!

Et helt avgjørende middel for å oppnå dette er firehjulsstyringen. Den digre bilen føles både langt mindre og lettere enn tallene tilsier. Sett den i Sport Plus via det lille hjulet på rattet – og en verden av adrenalin og moro åpner seg. Det er ingen selvfølge i en SUV. I alle fall ikke en som har en såpass stor batteripakke.

Men det overrasker ikke at det er nettopp Porsche som får det så godt til.

Firehjulsstyring er forresten gull verdt når du kjører inn og ut av parkeringshus. Cayenne Coupe er forbausende lett å leve med i hverdagen.

De digitale instrumentene fungerer ypperlig. Porsche har funnet en god formel her. Du kan velge mellom flere visninger. Vi liker aller best de fem «analoge»-klokkene – med turtelleren i midten. Da får du Porsche-følelsen.

MANGE VALG: Du har en rekke valgmuligheter for visning av de digitale instrumentene. Vi liker best den gode, gamle løsningen med stor turteller i midten. Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Hvis du ønsker at for eksempel kartet skal dekke hele skjermen, kan du få det, også (se bildeserie over).

Head up displayet er blitt bedre. Men vi savner funksjonen der du får opp telefonliste og radiokanaler. Se til BMW, Porsche.

Dessuten får du den nå med egen skjerm foran passasjersetet. Her kan du se YouTube, kartvisning eller styre multimediasystemet. Den som kjører ser ingenting av det som skjer på passasjerskjermen – for å sikre at sjåføren ikke blir distrahert.

Rekkevidden er oppgitt til 88 kilometer. Testbilen påstår selv at den på det meste skulle klare akkurat det, når vi lader den helt opp. Det er ikke helt urealistisk å klare, heller.

Det er betydelig bedre enn forgjengeren – men dårligere enn de beste i klassen.

På langkjøring på rundt 300 kilometer ender forbruket 0,78 liter/mil.

Bensinmotoren er tørst når den først brukes. Porsche har heller ikke veldig effektiv gjenvinning. Det er lite regenerering her. Når du lader mens du kjører, tar det en god stund før du får bygget opp el-kapasiteten.

Ved kjøring på ren strøm har du altså «bare» 176 hestekrefter til rådighet. Ikke all verden for en stor SUV. Men det går overraskende greit så lenge du bare skal suse rundt i bedagelig tempo. Elmotoren kan kjøre i opptil 135 km/t. Mer enn nok her i Norge, med andre ord.

Trenger du de langt større musklene som bensinmotoren besitter – for eksempel ved en forbikjøring – er det bare å trykke på boost-knappen. Da girer den ned, vekker forbrenningsmotoren og hugger til.

0-100 km/t leveres forøvrig på raske 4,9 sekunder når du bruker launch control, det er 0,2 sekunder raskere enn tidligere.

Komforten er utmerket, men det sportslige oppsettet på bilen har sin pris. På ujevnt underlag er det andre som er enda bedre. Den flyter ikke over ujevnhetene som for eksempel Mercedes GLS eller BMW X7.

Å kjøre sakte og forsiktig i en Cayenne Coupe er nesten som å be Picasso male et gjerde. Klart han kunne gjort det – men da utnytter du ikke de kapasitetene han besitter. Sett Cayenne Coupe i Sport Plus og finn en svingete landevei – da oppstår det SUV-kunst.

Vi fikk også anledning til å teste ut de nye HD LED Matrix-lysene som jobber aktivt hele tiden. Det er ganske fascinerende greier å følge med på når du kjører i mørket. De masker veldig godt ut bilen foran – og lyser langt forbi den. Imponerende effektivt.

IMPONERENDE LYS: Her sees det tydelig hvordan lysene unngår å blende bilen foran – samtidig som den lyser opp på begge sider.

Bilen for deg hvis?

Du setter kjøreegenskaper høyt i en familiebil

Ikke bilen for deg hvis?

Du skal ha det aller ypperste av komfort i SUV-segmentet

Konklusjon:

Ladbare hybrider var ment som en overgang for mange som syntes det er for tidlig med ren elbil. Sånn har det også gått. Selv om ladbare hybrider har kommet med stadig bedre rekkevidde, er andelen av nybilsalget blitt betydelig redusert. Fra 22 prosent – til å nesten være helt fraværende, etter at vektfradraget gradvis er blitt redusert.

1. januar blir vektfritaket helt borte – og da kommer de ladbare hybridene veldig dårlig ut av det norske avgiftssystemet.

Cayenne Coupe E-Hybrid koster allerede fra 1,5 millioner kroner. Testbilen har som nevnt ekstrautstyr for over en halv million kroner, og vipper opp i 2 millioner kroner. Sluttsummen vil øke ytterligere fra årsskiftet.

Akkurat Cayenne Coupe er i tillegg mindre praktisk en en vanlig ladbar SUV, takket være den coupeaktige taklinjen.

Men i dette segmentet handler det mye om følelser – og de lar seg i stor grad imponere over designet. Dessuten vil du trolig måtte lete forgjeves for å finne en mer kjøreglad, ladbar SUV.

IKKE VANLIG: Cayenne Coupe-eiere begir seg neppe ut på seriøs offroad-kjøring. Men bilen er bedre tilpasset dette, enn noen gang.

Så har du pengene ...

LEKKER: Både linjene og fargen på testbilen tiltrekker seg noen lange blikk.

Porsche Cayenne Coupe E-Hybrid Motor og ytelser: Motor: El-motor + 3-liter, 6 syl., bensin

Effekt: 470 hk / 650 Nm

0-100 km/t: 4,9 sek.

Toppfart: 254 km/t

Forbruk: 0,15 l/mil Batteri/lading: Batteripakke: 25,9 kWt

Rekkevidde: 88 kilometer Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 493 x 219 x 169 cm

Bagasjerom: 434 liter / 1.344 liter

Vekt: 2.455 kg

Tilhengervekt: 3.500 kg

Taklast: 100 kg Pris: Startpris: 1.495.100 kroner

Pris testbil: 2.025.900 kroner

