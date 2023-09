25 år har gått siden Smart rullet ut sin aller første bilmodell, i 1998. Det Mercedes-eide merket startet med den lille toseteren og bybilen ForTwo.

Senere utvidet Smart modellutvalget, uten at det gjorde at salget på noen måte tok av i Norge.

Nå har det vært veldig stille rundt Smart i noen år. Det har også blitt nye tider på eierfronten. Geely som blant annet eier Volvo og Polestar har kjøpt seg inn. De og Mercedes har en eierandel på 50 prosent hver.

Når Smart nå gjør comeback, er det interessant nok med en bil som er søstermodellen til kommende Volvo EX30. Den kommer til Norge rundt årsskiftet. Smart #1 kommer den altså forkjøpet.

SKILLER SEG UT: Designet er ganske særpreget, og kanskje også litt elsk eller hat.

Bra bagasjerom

Brooms Bjørn Eirik Loftås har i dag vært med på premieren i Norge. Han har også fått tatt første kjøretur med nykommeren:

– Her kommer Smart med en bil som er mye mer «vanlig» enn de tidligere modellene deres. #1 er en ganske kompakt crossover med lengde på 4,27 meter. Det er ikke veldig stort, men Smart har utnyttet plassen, kan jeg si Smart? He he. Baksetene kan nemlig justeres i lengderetningen, og lengst fram gir det et bagasjerom på 411 liter. I tillegg har den en frunk på 15 liter. Det er imponerende bra i denne klassen, sier Bjørn Eirik.

INTERIØR: Slik ser det ut innvendig, ingen store overraskelser her.

Maks rekkevidde: 420 km

– Og så er dette selvfølgelig en elbil?

– Ja, nå er det elbil det handler om også hos Smart. Den har en ganske stor batteripakke til bilstørrelsen å være, 66 kWt. Så kommer den med både bakhjulsdrift og 4x4. Innstegsmodellen Pro+ trekker på bakhjulene og har rekkevidde på 420 kilometer. Pulse og Brabus har begge firehjulstrekk. Her er rekkevidden på 400 kilometer. På hurtiglading kan den ta imot inntil 150 kW, det er litt midt på treet, egentlig.

Da vi i Broom skrev om bilen første gang i fjor høst, var det lenge til prisene skulle være klare. Men vi våget oss på et liten antydning og skrev dette: «Startpris på rundt 400.000 kroner er nok ikke utenkelig her».

COMEBACK: #1 er på mange måter en ny start for Smart, etter at kinesiske Geely kom inn på eiersiden.

Startpris på 399.000 kroner

– Nå som prisene er ute, traff vi – eller bommet vi skikkelig?

– Jeg vil vel si at vi traff ganske bra. Eller nei: Veldig bra! Smarten starter nemlig på 399.000 kroner! Da snakker vi Pro +. Pulse har startpris på 449.000 kroner, mens topputgaven Brabus blir din for 499.900 kroner. Mye penger for en så kompakt bil? Ja, kanskje. Men da har den også ikke mindre enn 428 hestekrefter og gjør 0-100 km/t 3,9 sekunder. Da går det unna!

Pulse-utgaven har like mange hestekrefter, men er litt tregere: 4,5 sekunder fra 0-100 km/t. Mens Pro+ har én motor mindre og 272 hestekrefter. Der tar det 6,7 sekunder å komme seg fra null til hundre, forteller Bjørn Eirik.

ROMMELIG: Med baksetet i fremste stilling, rommer bagasjerommet 411 liter. Det er svært bra til denne bilklassen å være.

Styggfort

Etter at bilen ble avduket, har han altså fått muligheten til å kjøre den litt og dermed skaffe seg et førsteinntrykk:



– Først og fremst er jeg imponert over hvor rommelig den er. Smart har også kostet på en bakseteløsning som er gull verdt i så måte. Baksetet kan skyves inntil ti centimeter i lengderetningen, ryggene kan også vinkles. Dermed kan man prioritere der plassen trengs mest. Brabus-utgaven har gode og perforerte seter i skinn og alcantara. Det eneste ankepunktet der er at sitteputa kanskje blir litt kort for lange personer. Den kan heller ikke justeres.

– Lever den opp til Brabus-navnet?

– Jeg vil i alle fall si at akselerasjonen gjør det. 3,9 sekunder fra 0-100 km/t føles styggfort i en bil som dette. Kreftene kommer selvfølgelig momentant. Understellet henger også godt med. Her synes jeg Smart har funnet en god balanse mellom sportslighet og komfort. Dessuten er bilen imponerende godt støydempet. Her er det tydelig at Smart-ingeniørene har jobbet med å dempe både vind- og dekkstøy, og lykkes svært godt med det, sier Bjørn Eirik.

BAKSETE: God plass i baksetet, i alle fall når det er skjøvet bakover. Her kan også ryggvinkelen justeres.

Dyrere enn Volvo

– Helt til slutt: Startprisen er ganske mye høyere enn for Volvo EX30?

– Ja, og det var naturligvis også et tema blant oss journalister på lanseringen. EX30 starter jo helt nede på 321.000 kroner. Men da er ikke bilene helt sammenlignbare. Volvoen har mindre batteripakke og dermed også kortere rekkevidde. Og den har mindre utstyr. Smart fremhever at de går for godt utstyrte modeller og at totalpakken her skal forsvare prisen. Så gjenstår det naturligvis å se hvor mange som velger et såpass ukjent bilmerke som Smart tross alt er i Norge. Jeg tror god markedsføring blir viktig her, avslutter Brooms utsendte.

Vi tar med at bilen kan bestilles fra oktober, de første eksemplarene skal være i Norge før jul.

