Her står han på ski bak bilen

Anders Backe fra Modum har gjort mye sprøtt på ski. Dessuten har den populære jibberen en rekke gode resultater i internasjonale konkurranser – deriblant finaleplass i X-Games. Han har også medvirket i dokumentarfilmene Supervention og Supervention 2.

I helgen skal han imidlertid prøve noe helt nytt. Da er nemlig planen å stå på ski bak en driftingbil – en Toyota Supra med 800 hestekrefter.

Bak rattet i bilen sitter Lasse Tonby – også han fra Modum.

– Det er litt spesielt å se i speilet at det står en kar på ski bak bilen, humrer Tonby.

Denne sjansen dukker ikke opp ofte i Norge



– Jeg kjenner jo litt på nervene

Fredag ettermiddag har de to trening i forkant av Motorfestival Vikersund – som arrangeres i skiflygingsbakken i helga.

Toyota Supraen er blodtrimmet for å kunne ligge sidelengs i en sky av røyk – og fungerer sånn sett godt som «trekkvogn» for Backe, som står bak på ski.

– Noe sånt har jeg aldri gjort før. Jeg kjenner jo litt på nervene, sier Backe.



Denne drømmebilen ble til et lite mareritt



PÅ PLASS: Bilen til Leif Arne Rolfstad – bedre kjent som Juger´n – vises for første gang siden oppussingen startet i vinter.

Lagt asfalt

Motorfestival Vikersund arrangeres for andre gang. I fjor var første. Da var det rundt 4.500 publikummere i bakken. I år blir det arrangert over to dager.

– Det er veldig moro å være med på et slikt lokalt opplegg. Vi er en kompisgjeng som rett og slett gjør dette som en dugnad. Derfor er det ekstra moro at vi i år har klart å få lagt asfalt i anlegget - slik at vi kan ha drifting og kjøring i anlegget, forteller prosjektleder Espen Tangerud.

Satt på i rallybilen: – Trenger du legehjelp?



Jugern-besøk

Brooms Vegard Møller Johnsen er en av de frivillige som er med og arrangerer motorfestialen. Han har med seg Leif Arne Rolfstad - aka Juger´n - og bilen hans.

Vi snakker om en 1980-modell Porsche 911. Låvefunnet har stått og støvet ned i en garasje i 23 år – men nå skal den fikses opp. Broom har en egen serie om oppussingen: Juger´n og låvefunnet.

– Dette blir første gangen vi viser bilen offentlig, etter at vi begynte å jobbe med den i vinter. Det har skjedd mye med den - så det er moro å kunne vise hvordan vi ligger an. Leif tar også turen og snakker litt om hva som skjer, forteller Broom-Vegard.

SUPERBILER: Allerede fredag ettermiddag var det begynt å fylles opp med biler i de to hallene.

Spesielle biler – og drifting

Juger´n sin bil er ikke den eneste som vil vekke oppsikt. Over 300 kjøretøy stilles ut, og blant disse finner vi blant annet noen helt unike biler.

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått med oss så mange spesielle biler. Alt fra posterbilen Lamborghini Countach, en original Ford GT40 og Shelby Cobra til Ferrari SF90. Ja, også kommer det en helt spesiell RUF-Porsche som er eneste av sitt slag. En skikkelig frekk sak, sier Tangerud.

I området som er asfaltert skal blant annet Morten Lyngøy og flere andre driftere herje litt.

– Været er ikke helt med oss - men værmeldingen har vært feil før, den. Og vi har en speaker som er prest, så vi satser på at han kan bruke noen av sine kontakter, gliser Tanger.

