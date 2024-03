Ingenting er som å høre italienere snakke engelsk. De gjør det med en slik selvtillit at en kan begynne å lure på om det er slik engelsk egentlig skal uttales. Ofte med en ekstra -e på slutten.

– Today-e you will driv-e the brand-e new-e Maserati Grecale on these-e beautiful roads-e.

Jeg digger det! Det er liksom slik italienere skal være – og det blir ikke mye mer italiensk enn Maserati.

De er nå klare for å lansere sin første elektriske SUV. De er slett ikke først ut med det. Ikke er den banebrytende på noen måte, heller.

Men av grunner jeg skal komme tilbake til, kan jeg skjønne at denne likevel vil kunne gi Maserati langt bedre fotfeste i Norge.

Rett i strupen på Porsche

Flyet fra Air Dolomiti lander i Bari. De som følger med på fotball, minnes kanskje at Erik Huseklepp hadde et lite opphold her. 14 kamper og to mål, ble det på bergenseren.

Vi er allerede langt sør i Italia, men ikke langt nok. Vi skal nemlig videre til Lecce – midt på «hælen» av støvelen som utgjør Italia på kartet.

Her står en Grecale Folgore parkert utenfor hotellet. Det neste døgnet skal vi bli godt kjent med den.

Hovedkonkurrenten er forresten ingen lettvekter, akkurat. Vi snakker den nylig avdukede Porsche Macan. Det siktes høyt ...

KLARE: Tre Maserati Grecale Folgore klare for å bli testet.

Eksklusivitet

Begge disse bilene er i klassen for kostbare, mellomstore SUV-er. Maserati har bare én utgave – som til gjengjeld er ganske så heftig. Grecale Folgore har 550 hestekrefter – og koster fra 1.370.000 kroner.

Til sammenligning koster en Porsche Macan Turbo – med opptil 639 hestekrefter (Launch mode) – 1.236.700 kroner.

Det er ventet at sistnevnte skal dra størst volum. Maserati vil uansett ikke produsere i nærheten av samme antall biler som Porsche. Dette skal være bil for de som vil skille seg ut.

Spørsmålet er hvilke kunder de kan lokke til seg. Det skal vi forsøke å gi et svar på her ...

OFFROAD: Denne grusveien, tidvis med noen søledammer, er «offroad-løypa». Men det trengs ikke noe mer. Grecale-eierne vil uansett vegre seg for noe så dramatisk som å begi seg ut i en søledam – ordentlig offroad er selvsagt helt utelukket ...

Hva er nytt?

Tidligere har vi testet Grecale Trofeo – med 3-liters V6 bensinmotor på 530 hestekrefter. Men den koster 2 millioner kroner. I elutgaven får du enda mer effekt – samtidig som prisen reduserer med over 600.000 kroner.

Maserati har valgt å bygge biler med forbrenningsmotor og elbiler på samme plattformer. De gjør det med sportsbilen GranTurismo – og de gjør det med SUVen Grecale. Det gir fleksibilitet på produksjonen.

Elbilen har noe mindre bagasjerom enn de andre Grecale-variantene. Her er det 535 liter – mot 580 liter i bilene med bensinmotor. Det er ikke frunk på elutgaven.

Ytelsene er heftige – men ikke fullt så heftige som med bensinmotor. Trofeo klarer 0-100 km/t på 3,8 sekunder – mens Folgore trenger 4,1 sekunder. Toppfarten på sistnevnte er også lavere. Men 220 km/t er likevel bra for en elbil.

Vekten blir naturligvis påvirket av batteripakken som er på 105 kWt. Drøyt 2,4 tonn gjør at den er 400 kilo tyngre enn bensinmodellen. Det er mye ekstra vekt i svingene.

FLOTT: Vi liker den spesielle, matte bronselakken på testbilen. Felgene er vi mer usikre på ...

For å håndtere vekten har Grecale Folgore luftfjæring – og dempere som er stramt satt opp. Bakkeklaringen er cirka 15 centimeter, på grunn av en plate under elmotoren på bakakslingen, som er lavere enn resten av understellet.

Med utgangspunkt i normalhøyden kan du både senke og heve bilen. Opptil 35 millimeter opp – og 30 millimeter ned. Dermed har du et ganske stort spenn.

Litt ekstra bakkeklaring er fint, det. Og bilen har et eget offroad-program. Men ingen skal få meg til å tro at noen tar denne bilen ut på noe som minner om seriøs offroad-kjøring. Helst skal den ikke bli skitten, en gang ...

Hengerfeste er også på plass. Den kan trekke 1.800 kilo. Ikke klasseledende, men for mange holder det.

LYN: Folgore betyr lyn på italiensk, fellesbetegnelsen på alle Maseratis elbiler. «Luftuttakene» på siden er selvsagt bare pynt på elbilen. Lekker, belyst, pynt.

Hvordan fungerer det?

Du merker i første ujevnhet på veien, at Grecale Folgore er en sporty SUV. Med luftfjæring forventer man gjerne en myk og svært komfortabel bil. Men Maserati vil at Grecale skal fungere godt i svingene – og oppsettet stilles deretter.

En del vil nok derfor savne at den er mykere på ujevnt underlag. Så en testtur anbefales, for å være sikker på hva du får.

Den skinner i alle fall når underlaget er jevnt og fint. Enda bedre blir det i svingene. Du glemmer ikke at dette er en tung bil. Men den lar seg presse mer enn du kanskje skulle tro.

Styrefølelsen er vektet og fin. Lavt tyngdepunkt og god vektfordeling (47/53) i tillegg, gjør at aktiv kjøring fungerer godt.

Frasparket er massivt. Og Maserati sørger for å gi deg en lydopplevelse, også. Slik mange andre elbilprodusenter også gjør. Men vi får ikke gåsehud av summingen her, slik vi gjør på modellene med en hås og raspende V6 eller V8-motor. Lyden kan slås av, om du ikke vil ha den der.

Bilen har hendler bak rattet, som lar deg velge hvor kraftig regenereringen skal være, når du går av bremsen. Men selv på det kraftigste, er ikke dette nok til såkalt en pedals-kjøring.

I tillegg er det en merkelig, liten forsinkelse når du går av gassen, før den begynner å regenerere. Så det oppleves som to «operasjoner» - i stedet for å være sømløst. Kan det fikses via software, tro? Vi nevnte det i alle fall for ingeniørene som var til stede.

PÅKOSTET: Interiøret gir de rette følelsene. Her er det myke og eksklusive materialer - og et tøft ratt – med startknapp og hjul til å veksle mellom ulike kjøreprogram.

Interiøret er akkurat så påkostet og deilig som en så dyr bil skal være. Maserati har fått dreisen på dette. Skjermen er ikke stor – men grafikken er tydelig og menyene oversiktlig.

Det er ikke fysiske knapper til klimaanlegget, som noen helt sikkert vil savne. Og det er mange digitale «knapper» som gjør at selve klimamenyen kan være litt rotete. Men du får ganske fort oversikten. Varme i rattet er på plass. Vi vet mange lurer på det.

MYE INFORMASJON: Skjermen som styrer klimaanlegget har mange «knapper», og ser litt rotete ut. Men det er ikke så komplisert når du først har blitt kjent med den.

Head up display er også tilgjengelig. Det er et fint supplement til de digitale instrumentene. Sistnevnte er dynamiske, og styres via knapper på rattet. Igjen kreves litt tilvenning, før «snarveiene» sitter i fingrene.

Setene er laget av gjenbrukte fiskegarn – miljøhensyn, vet du – men de oser luksus, og ser knallbra ut. De er ganske faste i stoppen – men har gode justeringsmuligheter.

I baksetet er det også romslig. To voksne sitter veldig komfortabelt – mens det midterste setet er mest en kriseløsning.

Bagasjerommet er romslig nok for de fleste. Det er også en liten kjeller hvor du så vidt får plass til ladekabelen. Men frunk er det ikke.

Det er ikke anledning til å gjøre en skikkelig test av forbruk og rekkevidde. Men vårt inntrykk er at den trenger mye strøm. Mer enn oppgitt. Selv under ganske rolig kjøring. Så dette skal det bli spennende å se nærmere på når bilen ankommer norske veier.

DAMEMANGNET: Det var ikke få tilfeldig forbipassende som gjerne ville se nærmere på bilen. Disse tre damene var over middels begeistret.

Rekkevidden er oppgitt til 501 kilometer. Såpass bør det jo også være. Her er det som vanlig viktig å understreke at det er med de minste felgene (19 tommer) – og uten glasstak. Så det gjelder å spekke bilen riktig, om du ønsker å tyne ut mest mulig rekkevidde.

Ladetester må vi også komme tilbake til. Her er det ikke 800 Volt-system, som på GranTurismo. Men 10-80 prosent skal gå på 34 minutter.

Ombordladeren er imidlertid kraftig. 22 kW er nøyaktig dobbelt så mye som nye Macan byr på. 10-100 prosent skal gå unna på 5 timer. Det er fort.

Konklusjon:

Kjøp av en Maserati har aldri handlet om fornuft. Det forandrer seg ikke med Grecale Folgore. Den er et smykke av en bil, rent designmessig. Folk snur seg – også i Italia.

Men den byr ikke på tekniske nyvinninger. Og selv om designet er lekkert, har det ikke lenger nyhetens interesse. Grecale med bensinmotor har jo eksistert i et par år allerede. I tillegg er Macan er raskere både i lyskryssduellen og på hurtigladestasjonen.

Likevel er det ikke overraskende at noen heller vil velge Grecale. Det er noe med tilstedeværelsen til denne bilen. Den oser klasse, status – og gjennom lav produksjon, sikrer man også eksklusivitet.

Men den viktigste grunnen til at kundene kjøper denne bilen tror jeg vil være følgende: Det er en Maserati. Tyngden bak navnet, assosiasjonene man får til merket og måten folk plutselig spisser ørene når du sier navnet. Maserati er Maserati. Sånn er det bare ...

SJELDEN: Maserati Grecale Folgore blir produsert i et svært begrenset opplag. Men for Norge blir det som en volummodell å regne, likevel.

Ikke bilen for deg hvis ...

Du ønsker noe nyskapende

Bilen for deg hvis ...

Du vil skille deg ut – og vil ha en av de fineste el-SUVene på markedet

Maserati Grecale Folgore Motor og ytelser: Motor: 2 x elelektrisk

Effekt: 550 hk

0-100 km/t: 4,1 sekunder

Toppfart: 220 km/t

Forbruk: 24 kWt pr 100 kilometer Batteri/lading: Batteripakke: 105 kWt Rekkevidde: 501 km (WLTP) Hurtiglading: 150 kW Ombordlader: 22 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 485 x 216 x 165 cm

Bagasjerom: 535 liter

Vekt: 2.480 kilo

Tilhengervekt: 1.800 kilo

Taklast: Ikke tillatt Pris: Startpris: 1.370.000 kroner

