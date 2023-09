Volkswagen har solide tradisjoner med campingbiler. Det startet med den såkalte Hippiebussen, og har fortsatt med en rekke spesialmodeller, beregnet på de som liker å dra på tur uten å kjøre rundt i en diger bobil.

De siste årene har også by-bobilene kommet for fullt. I praksis større varebiler, ombygget til kompakte bobiler.

Volkswagen har biler i flere størrelser og nå har de akkurat vist et helt ny konseptbil med et velkjent navn: Nemlig California Concept.

HØYDE: Hevetak er smart for både soveplasser og romfølelse, det er naturligvis på plass her.

Fire soveplasser

Nå er det sjuende generasjon av Transporter/Caravelle det handler om. Og sannsynligvis er dette veldig nært en produksjonsklar bil.

Innenfor relativt kompakte mål har VW fått plass til fire seter og ikke minst: Fire soveplasser. Baksetene felles ned og bidrar til å lage en ikke altfor bred dobbeltseng. I tillegg er det to soveplasser «på hemsen», når du løfter opp taket.

SOVEROM: Baksetene felles ned og bidrar til å lage dobbeltseng inne i bilen, i tillegg er det to soveplasser i hevetaket.

Tenke nytt

Interiørkvaliteten i biler som dette har blitt mye høyere de siste årene. Volkswagen skal ha hatt fokus på at alt skal se og kjennes bra ut, samtidig som mye handler om å utnytte plassen optimalt. Her er det skuffer, hyller og andre oppbevaringsrom, overalt rundt i bilen.

California Concept har skyvedører. Det gjør at VW har måttet tenke nytt om kjøkkenet. Her har vi en seksjon som sklir på skinner og som inneholder blant annet både koketopp og kjøleskap. Et av bordene kan vinkles utover, slik at du kan bruke det utenfor bilen. Skuffeseksjonen åpner begge veier. Smart både for bruksområder og plattutnyttelse.

UNDER TAK: Når været tillater det, er det naturligvis smart å kunne sitte ute, det øker også bruksområdet til bilen betydelig.

Ta en dusj

Helt bakerst kan du ta en dusj under bakluken. Den kobler du til vanntanken som ligger plassert bakerst i bilen.

I starten er det snakk om bensin- og dieselmotorer, en ladbar hybrid-utgave skal også være på gang. Elektrisk versjon er det sannsynligvis den lovede camping-utgaven av ID. Buzz som skal ta seg av.

