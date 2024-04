Her smeller det – rett foran øynene våre

20 sekunder igjen. 15, 10, 5...

Høyttalerstemmen teller ned. Så begynner to oransje Volvoer å røre på seg. En EX30 skal komme opp i 20 km/t. Om noen få sekunder skal den bli påkjørt av en Volvo EX90, som da skal holde nøyaktig 50 km/t.

Vi sitter bak tykke glassvinduer, med panoramautsikt til Volvos krasjtest-laboratorium.

Heelt stille

Det ligner ikke noe annet rom jeg har sett før. Det er digert, høyt under taket. Det er to testrekker her, et på 108 og et på 154 meter. I et hjørne er det et kontrollrom med store vinduer. Nede på gulvet står det en 850 tonn ( !) tung betong- og metallkonstruksjon som kan flyttes rundt på luftputer. Borte i et hjørne står det som skal simulere en elg. Det er digre lyskastere i taket.

Enn så lenge er det heeelt stille. Helt stille er det også blant journalistene som har blitt invitert til å se en krasjest live.

Vi journalistene har blitt briefet og forklart. Nå har vi ventet i stillhet nesten 90 sekunder, før nedtellingen startet.

IMPONERENDE: Krasjtest-laboratoriet er et imponerende syn. Her har Volvo krasjet biler siden 2000.

Så smeller det!

Nå kommer bilene. Et par sekunder. Så smeller det!

Lyden er guffen, Det er metall mot metall, det singler i glass og hyler i dekkene, når EX-30-en blir skjøvet flere meter sidelengs.

Det varer kanskje et par sekunder. Så blir det stille. Helt stille. Kontrasten er nesten uvirkelig stor. Hastighetsmessig er det en ganske «liten» kollisjon. Typisk en ulykke som skjer der to veier krysser hverandre og en sjåfør er uoppmerksom. Men det gjør likevel sterkt inntrykk å få oppleve den «live».

PÅ GULVET: Etter krasjen får de frammøtte journalistene mulighet til å studere bilene nærmere.

Viktig informasjon

Umiddelbart etter smellen, starter jobben med å analysere skadene. Hvor bra beskytter bilene de som sitter inni? Krasjtestdukkene er utstyrt med en rekke sensorer. Hvor blir de skadet og hvor hardt? Det er viktig informasjon som Volvo tar med seg videre.

Stadig mer av arbeidet innenfor dette området, gjøres nå via datasimulering. Men Volvo er tydelige på at det ikke er nok. Tester under mest mulig realistiske forhold er fortsatt en nødvendig del av den omfattende jobben det er å leve opp til målsetningen om å lage verdens sikreste biler.

Se krasjen live i videoen under: