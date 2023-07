Har du sjekket lufttrykket i dekkene i det siste? Sjansen for at du svarer nei, er dessverre stor.

I en fersk undersøkelse som Infact har utført for Continental, oppgir kun én av fire at de sjekker lufttrykket månedlig. Under halvparten sjekker luften etter dekkskifte, og hele 9,1 prosent svarte at de aldri sjekker lufttrykket i dekkene sine.



Dette kan få alvorlige konsekvenser, i enkelte tilfeller kan det være direkte farlig.

Dette risikerer du

Tester viser nemlig at feil luftrykk, og da særlig for lite luft, forringer bilens kjøreegenskaper. Styremotstanden øker, bilen krenger lettere, faren for punktering øker, drivstofforbruket øker – og dekkene slites raskere, bare for å nevne noen av de negative konsekvensene.

– Det sies gjerne at riktig lufttrykk i bildekkene er like viktig som riktig skismurning på skitur. Bare spør racerførere som umiddelbart merker forskjell om lufttrykket er feil. Men også på veien er det viktig med riktig lufttrykk for å ta vare på sikkerheten, har produktsjef hos Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes, tidligere uttalt til Broom.

ENKELT: Med en liten batteridrevet kompressor som denne, kan du enkelt fylle luft i dekkene hjemme på gårdsplassen.

10 prosent lengre bremselengde

I en test utført av svenske Vi Bilägare (Sveriges NAF) tidligere i år, kom det blant annet fram at nødbremsing på våt asfalt gir opp mot ti prosent lengre bremselengde enn dersom dekkene har anbefalt lufttrykk.

Er bremselengden for eksempel 50 meter med anbefalt lufttrykk, øker den med fem meter – og man risikerer å treffe andre biler og trafikanter i høy hastighet der man ellers hadde klart å stoppe.

Det ble også målt inntil 27 prosent større rullemotstand ved 1,7 bar enn ved 2,4 bar lufttrykk. Større rullemotstand betyr høyere forbruk og kortere rekkevidde, noe som er greit å merke seg når mange nå gjør seg klar for bilferie.

Faktisk viste testen at for høyt lufttrykk er vesentlig mindre farlig enn for lite. Støyen økte imidlertid betydelig ved for høyt lufttrykk, og dekkene ble slitt raskere mot midten av rullebanen. Rullemotstanden ble riktig nok noe mindre, men ikke nok til at det ville gitt noe særlig utslag på forbruket.

– Har du dårlige dekk – har du en dårlig bil



Øk lufttrykket før bilferien

Det mange kanskje ikke er klar over, er at lufttrykket skal økes dersom du har mye last i bilen. Dette er særlig viktig i disse dager, når mange skal ut på veiene i feriepakket bil.

Hvis dekkene har for lavt lufttrykk i utgangspunktet, kan man utgjøre en betydelig fare både for seg selv, passasjerene og sine medtrafikanter.



Hva som er riktig lufttrykk ser man i instruksjonsboka til bilen, i dørkarmen eller på en plakat som pleier å henge på bensinstasjonen. Der oppgis også hvor mye luft man skal ha i dekkene hvis bilen er fullastet, noe den ofte er om man skal på ferie. Sjekken bør du foreta med «kalde» dekk, altså før du har kjørt veldig langt.

Derfor er det bedre å ha for mye enn for lite luft i dekkene

