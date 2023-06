Dagens bilreklamer handler mest om batterikapasitet, rekkevidde og lading. Med andre ord elbil. I tillegg er det sterkt fokus på sikkerhet – og det er mye fokus på konkret informasjon. Forsiktigheten med superlativer er veldig synlig.

Det var annerledes før. Om vi går tilbake til 1960- og 1970-tallet, var tonen en helt annen, og mye løsere i snippen. Broom har sett litt på hva som preget bilreklame den gangen, og kan slå fast at forskjellen på bilreklame da og nå er enorm.

Hvordan så bilannonser ut for eksempelvis 30-40 år siden? For å få svar på dette, tok vi en titt på en annonse for Lancias luksusbil Thema fra 1987.

Her manglet det ikke akkurat fagre løfter! Saklig informasjon, derimot, var det atskillig mindre av!

Savnet alternativer

Under tittelen «Utfordreren» blir leserne presentert for en skikkelig bøtte svada, der det mest konkrete (og nesten det eneste) er prisen på tre aktuelle modeller!

«Konkurransen er knallhard i toppen av det norske bilmarkedet,» innleder tekstforfatteren. «Denne eksklusive delen av markedet har til nå blitt fullstendig dominert av noen få merker,» fortsetter det – med adresse Mercedes-Benz, BMW og Audi. Deretter får vi vite at kresne bilkjøpere «har savnet alternativer. Vi er derfor stolte av at Lancia Thema har seilt opp som en reell utfordrer til de etablerte merkene.»

NORSKREGISTRERT: Noen få Lancia Thema kom på norske skilter etter hvert, men det begrenset seg stort sett til ihuga entusiaster. Foto: Lasse Finstad AS

Ingen salgssuksess

Som sannhetsvitne på dette, blir det vist til resultatet av en rundspørring tyske Auto, Motor und Sport gjennomførte: «At det var på tide med et alternativ syntes også tyske Mercedes-eiere, da AMS spurte hvilken bil de ville foretrekke hvis de ikke skulle kjøre Mercedes. 40 prosent svarte Lancia Thema. Det er altså ikke bare i Norge Thema har suksess med sin optimale kombinasjon av eleganse, fart, kjøreglede og komfort,» står det å lese – for alt det var verdt.

Og det var ikke så mye, for Lancia Thema ble langt fra noen salgssuksess, hverken i Norge eller i Tyskland. Eller så mange andre steder, for den sakens skyld.

UTFORDREREN: Slik presenterte Lancia Thema seg i annonsen fra Lasse Finstad AS. Foto: Faksimile

En fin bil

Annonsen forteller oss deretter at «Thema leveres i tre varianter: Thema 2000 i.e. (kr. 234.150), Thema Turbo (kr. 278.000) og Thema V6 automat/el.soltak (kr. 307.700).

Den følgende saksinformasjonen forteller at «alle tre har det klassisk elegante Giugiaro-karosseriet, den romslige og komfortable kupéen kledd i stoffer fra Italias ledende moteskapere, og en standardutstyrspakke som feier konkurrentene av banen!»

Men altså: Fakta om bilen er totalt fraværende...

Her kan vi hjelpe litt, for Lancia Thema var virkelig en fin bil, noe det var alminnelig enighet om under lanseringen for europeisk presse i Østerrike et par år tidligere.

SUVEREN: Dashbord og førerplass i en Lancia Thema fortjente betegnelsen suveren. Foto: Lancia

246 km/t

Modellen Lancia Thema levde i ti år, fra 1984 til 1994. Bilen delte et absolutt velfungerende understell med «søsknene» Saab 9000, Fiat Croma og Alfa 164. Potensialet på kjøreegenskaper var høyt, noe jeg rakk å teste ut enn god del – siden jeg (merkelig nok!) mest kjørte utgaven med en 3,0 liter V8 fra Ferrari under presentasjonen.

Med sine 215 hk til en vognvekt på 1.400 kilo leverte denne sterke ytelser. Akselerasjon 0-100 km/t gikk unna på imponerende raske 6,8 sekunder, og toppfarten var oppgitt til 234 km/t. Jeg fikk ut 246 km/t, utregnet på turtallet i toppgiret – for speedometeret gikk ikke langt nok...

2,0 Turbo

Med den potente V8-motoren var oppgitt bensinforbruk ved blandet kjøring 1,05 liter på mila, slett ikke håpløst for en slik motor midt på 1980-tallet. Bilen hadde for øvrig bagasjerom på 470 liter og 70 liters bensintank, det var skivebremser både foran og bak – og ABS-bremser var standard.

Thema var 4,59 m, lang, 1,75 m bred og 1,44 m høy. Akselavstanden var 2,66 m, og det satt 205/55 x 15 dekk på alle fire hjul.

Til norske kunder tilbød importøren – Lasse Finstad AS – de tre tidligere nevnte modellene. Såvidt jeg kan huske, var det rekkefireren på 2,0 liter med turbo som fikk størst oppmerksomhet her på berget, men vi snakker selvsagt da om litt andre ytelser enn hva V8-utgaven leverte...

