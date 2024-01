Her skjuler det seg en stor bilnyhet

2024 blir det travelt lanseringsår for Volvo. Deres nye og kompakte elbil EX30 har akkurat kommet til Norge og skal ha solgt svært bra allerede.

Senere i år er det så klart for en bil mange kunder har ventet lenge på: Nemlig den store SUV-en EX90 som er den elektriske oppfølgeren til dagens XC90.

Men Volvo har mer på gang enn dette også. Det har lenge vært kjent at de jobber med en ny og stor elektrisk sedan. Den skal etter alt å dømme hete ES90 og deler mye av teknologien med nettopp EX90.

Forsinkelser?

De to er bygget på en helt ny plattform, kalt SPA2. Alle større biler fra Volvo de kommende årene skal bygges på denne plattformen.

Volvo sendte nylig ut et bilde fra sin fabrikk i Cixi, i Kina. Det viser arbeidere som feirer at de har produsert et såkalt førserie-eksemplar av bilen som så langt har modellbetegnelsen V551.

Produksjonen av modellen skal etter planen i gang i mai. Da forutsatt at prosjektet ikke støter på forsinkelser, slik vi har sett for EX90.

PÅ VEI: EX90 er den elektriske oppfølgeren til dagens XC90. Bilen er forsinket, men ventet til Norge senere i år.

Kommer i 2025?

Erik Trosby er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge. Han sier dette om deres kommende, elektriske sedan:

NYE BILER: Erik Trosby i Volvo bekrefter at de har mange elbiler på gang de kommende årene.

– Vi kan ikke kommentere konkret på spekulasjoner om fremtidige produkter, men Volvo satser for fullt på elbiler og skal lansere flere nye modeller i ulike størrelser de neste årene. Volvo har tidligere sagt at vi vil lansere en ny elbil hvert år fram mot 2025 og det vil komme mange modeller som vil passe det norske markedet godt de neste årene.

Det er altså klart at EX90 forventes til Norge senere i år. Det kan bety at sedanen ikke er klar for vårt marked før i 2025.

Det vi ellers vet om bilen, er at den skal være nesten nøyaktig fem meter lang, dermed vokser den noen centimeter i forhold til S90.

UTE: Den store sedanen S90 er nå ute av modellutvalget til Volvo i Norge. Men når den nye, elektriske utgaven kommer, kan det nok bli comeback.

Mange konkurrenter

Det er ventet at den får samme batteripakke som EX90. Det betyr 111 kWt brutto, 107 kWt netto. Det er ventet at utgaven med 4x4 vil ha rekkevidde på over 600 kilometer. Det skal også komme en bakhjulsdrevet versjon, den vil helt sikkert gå noe lengre.

Blant konkurrentene er biler som Mercedes EQE og BMW i5. Kommende Audi Q6 e-tron kan også tas med, naturligvis også sammen med bilen som startet denne klassen for elbilene: Tesla Model S. Flere biler er på gang fra andre konkurrenter, så her kan det bli tøff konkurranse om kundene de kommende årene.

