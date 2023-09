Dagens bilreklame handler mest om batterikapasitet, rekkevidde og lading. Med andre ord elbil. I tillegg er det mye fokus på sikkerhet – og avansert elektronikk. Tonen er uformell og litt tilbakelent, men slik har det langt fra alltid vært.

Om vi går tilbake til 1960- og 1970-tallet, var fokus helt annerledes – av naturlige teknologiske årsaker. Dieselmotoren var fortsatt lite utbredt i personbiler, så det handlet i all hovedsak om bensinmotorer. Elektriske biler ble det ikke en gang snakket om og nesten alle kjørte med manuell girkasse.

Et gjennomgående trekk, uavhengig av bilmerke er høfligheten – her var man nøye med tiltaleformene. I bilannonser på 1960-tallet og de første årene etter 1970 var det veldig sjelden noe «du» å se – tiltaleformen var selvsagt De, med stor D...

Bilen sto urørt i 25 år - så bestemte Hanne seg for å selge

Nysgjerrig

Så hva fokuserte datidens bilforhandlere på? Mye handlet om motor og ytelser, og innvendig plass var selvfølgelig et tema også i 1960-årene.

Mindre oppmerksomhet ble brukt på sikkerheten – men her var Volvo et unntak allerede i 1965, ser vi av en stor annonse i Aftenpostens bilmagasin for klassikeren Volvo Amazon, signert forhandlerne AS Leif Mathiesen og Isberg’s Bilforretning AS.

Allerede tittelen får leseren til å bli nysgjerrig. Den består av et ord: Volvo.

FRILUFTSLIV: I Volvos reklame for Amazon i 60-årene var friluftsliv et gjennomgangstema. Foto: Volvo

Å ha denne som bruksbil - det er kanskje ikke en god ide

En hestekraft

Fortsettelsen var ganske uvanlig for bilannonser på den tiden, og mye av annonsen handlet rett og slett om sikkerhet og trygghet, ikke minst med fokus på vinterkjøring.

«Noen tåler vinteren bedre enn andre! I en Volvo Amazon kan De møte Kong Vinters utfordringer med stor ro – her er gjort grundige forberedelser,» skriver forhandlerne, og forteller videre om en startmotor på en hel hestekraft som «villig trekker i gang den kalde motoren.»

Derfor kjører Geir André gammmal Amazoooon

Termostatstyrt

Potensielle kjøpere blir videre lovet et kraftig defroster- og varmeanlegg som «betyr både tryggere og behageligere vinterkjøring. Den nordiske vinterkulden er nok hard, men det er nettopp for slike forhold Volvos defroster- og varmeanlegg er bygget. Varmeapparatet er sågar termostatstyrt,» får vi vite.

I dag er det lett å trekke litt på smilebåndet av denne beskrivelsen, vant som vi er med avanserte klimaanlegg som lystrer vårt minste vink med hensyn til både temperatur og retning på luftstrøm.

Startet for 70 år siden og er fortsatt en suksess

TRYGG: Volvo Amazon var kjent som en trygg og god bil med ekstra gode vinteregenskaper. Foto: Volvo

3-punkts sikkerhetsseler

Deretter er det tid for sikkerhet - eller kanskje vel så mye trygghet - som begrep, noe som preger mer enn halvparten av annonseteksten. Det begynner med setene: «Amazon-stolene har vakt berettiget oppsikt – med fysiologisk riktig ryggstøtte og innstillbar korsryggstøtte. Her sitter De ikke bare behagelig, men også trygt: 3-punkts sikkerhetsseler er standard utstyr.»

Innvendig plass og bagasjerom nevnes derimot ikke med et ord i annonsen, selv om Amazon på sin tid var en relativt stor og rommelig bil som virkelig hadde litt å skryte av i denne disiplinen. Ikke minst var Herregårdsvognen – stasjonsvognen – en skikkelig vinner på plass.

FØRERPLASS: Et gløtt inn i en 1960-talls Amazon viser liggende speedometer, stort ratt og tradisjonelle brytere og knapper. Foto: Privat

Brutale prøvebaner

Volvo-forhandlerne forteller videre at «Et beskyttet karosseri beskytter Dem. De sitter både lunt og trygt i det trekkfrie, selvbærende stålkarosseriet. Et karosseri som ikke bare beskytter, men også selv er beskyttet av fosfatering, epoxyfarve og 5 lag lakk. Utsatte karosserideler er varmgalvansierte. Hele undersiden får allerede i fabrikken et effektivt vern mot steinsprut og veisalt.

Volvo Amazon er testet på verdens mest brutale prøvebaner: De nordiske vinterveier. For Dem betyr dette både trygghet og økonomisk sikkerhet. Men nøy Dem ikke med vårt ord – prøvekjør Amazon og døm selv,» står det å lese, før annonsen avrundes med «- bygget i Norden for nordiske forhold.»

Denne la grunnlaget for Volvos suksess

Video: Stasjonsvogn har vært viktig for Volvo i flere tiår