Ford er nå i gang med en skikkelig elbiloffensiv. Mustang Mach-E er en storselger i Norge, snart får den følge av den nye SUV-en Explorer. Og nå har Ford også akkurat avduket en ny femseters flerbruksbil som ventes å bli priset aggressivt.

E-Tourneo Courier heter den og har blitt større og mer praktisk enn dagens Tourneo Courier.

Her handler det først og fremst om mye plass. Bilen har bagasjerom på 570 liter - det er hele 44 prosent mer enn utgående modellen. Med baksetene nede rommer den 2.162 liter – over 500 liter mer enn i den forrige generasjonen Tourneo Courier.

SKJERM: Slik ser det ut innvendig, i midten har bilen en 12-tommers infotainmentskjerm.

Oppdateres trådløst

I tillegg har den også en 44-liters stor frunk foran, smart for å oppbevare ting som ladekabler, varseltrekant og førstehjelpsskrin.

PRAKTISK: Mye plass og mange praktiske løsninger er viktig i en bil som dette.

Et digitalt instrumentpanel og en sentralt plassert 12-tommers berøringsskjerm med Fords siste SYNC4 infotainmentsystem, utgjør de digitale flatene i kupeen.

Du kan trådløst koble til mobiltelefonen med Android Auto eller Apple Carplay, og lade telefonen på ladeplate. Trådløse softwareoppdateringer sørger for at bilens funksjoner kan forbedres over tid – uten at du trenger å besøke en forhandler.

FOR FEM: E-Tourneo Courier er en femseter, det er ikke klart om den også skal komme med mulighet for sju seter.

Tre kjøremodus

Fra FordPass-appen på mobiltelefonen kan du se hvor mye batterikapasitet du har igjen, du kan forhåndsvarme eller kjøle ned bilen før bruk, planlegge en reise, låse og åpne bilen – eller finne den igjen på en overfylt parkeringsplass.

Innvendig er det ratt med flat topp og bunn, elektronisk håndbrekk, girspak som er festet til rattstammen og en stor og praktisk midtkonsoll.

Bilen har mulighet for enpedalkjøring. Den har tre forskjellige kjøremoduser: Normal, Øko og Glatt. Maksimal hengervekt for elbilnyheten er 700 kilo.

VAREBIL-RØTTER: Bakfra er du aldri i tvil: Dette er egentlig en varebil.

Tøffere utgave

Ford tilbyr også en litt tøffere Active-utgave som kan leveres med kontrastfarge på taket – som på Ford Bronco. Denne har også unike 17-tommers aluminiumsfelger, takstativ, ekstra hjulbuebeskyttelse, beskyttelsesplater for understell, og unike setetrekk.

E-Tourneo Courier vil bli produsert i Craiova, Romania fra andre halvdel av 2024, sammen med crossoveren Puma - Fords mest solgte personbil i Europa. Denne kommer også i helelektrisk utgave i løpet av 2024.

I og med at det såpass langt fram til lansering jobber Ford sannsynligvis fortsatt med batteripakke og drivlinje. De sier foreløpig ikke noe batteristørrelse eller rekkevidde på nykommeren.

