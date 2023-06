Her skal Christian selge noen av Norges råeste biler

På Billingstad åpner om kort tid en av de mest spesielle bilbutikkene i landet. Lamborghini Oslo blir den første, offisielle importøren av det italienske superbilmerket Lamborghini.

Akkurat nå jobbes det på spreng med å få ferdig lokalene til åpningen, som bare er noen dager unna. Det har vært en hektisk periode for å bli ferdig med lokaler som lever opp til de kravene som den italienske bilprodusenten stiller.

– Alle Lamborghini-forhandlere i verden har lik utførelse med tanke på materialer, interiør og gulvfliser. Salgshallen er vegg i vegg med Bentley, men har separat inngang. Vi har fått tak i en egen Lamborghini-tekniker og utvidet verkstedet vårt som gjør at vi tilfredsstiller kravene til både Lamborghini og Bentley. Nå har vi god kapasitet til å håndtere begge merkene i mange år fremover, sier daglig leder, Christian Gottschalk.

Han har ikke noe tall på hva ombyggingen og tilpasningen har kostet. Men understreker at det har vært en vesentlig investering.

– Både vi og fabrikken er strålende fornøyd med resultatet.



HEFTIG: Lamborghini Huracan EVO Spyder er noe av det råeste du får på fire hjul.

Voksende marked

– Vi får gåsehud hver dag vi kommer på jobb. Bentley og Lamborghini ved siden av hverandre har vært den ultimate drømmen siden vi startet opp i 2019 med Bentley.



Men i en tid med sterkt økende renter, høy pris på mat og strøm og et fallende nybilmarkedet, kan man kanskje si at timingen ikke er så gunstig.

– Hva tror du om markedet for superbiler framover?

– Det har vokst jevnt og trutt i mange år og vi tror denne delen av markedet vil være sterkt også i årene som kommer.

NAKENT: Foreløpig er det litt nakent i rommet der kundene etterhvert vil konfigurere sine biler. Men snart er alt på plass.

Konkurrenter

Tradisjonelt har Ferrari vært erkekonkurrenten til Lamborghini.

– Sånn har det vært helt siden Ferruccio Lamborghini klagde på clutchen på sin nyinnkjøpte Ferrari, ansikt til ansikt med Enzo Ferrari, på starten av 60-tallet. Men vi ser også at Lamborghini tar andeler fra mange andre – spesielt fordi SUV-en Urus i praksis dekker alle behovene for en bil.

På Billingstad er det flere konkurrenter å forholde seg til: By Medhus ligger rett borti gata – og er blitt offisiell McLaren-forhandler. Porsche har sin butikk noen meter i den andre retningen – og Formula Automobile (Ferrari) er også innenfor en radius på et par kilometer.

Skal du ha superbil, er det ingen tvil om at Billingstadsletta er stedet du må dra til ...

EKSKLUSIVT: Verkstedet er allerede klart til å ta imot biler. Her står både Bentley og Lamborghini.

Nytt flaggskip

– Vi er heldige som kunne være med å påvirke byggingen at lokalet før det sto ferdig, nettopp med tanke på at Lamborghini en dag forhåpentligvis skulle inn. Vi har begge salgshaller pluss verksted på en kompakt flate i samme etasje – pluss garasje og vaskehall under. Jeg synes også det er spennende at vi på den ene siden av veggen kan tilby en atmosfære stinn av italiensk Superpotenza – og på den andre siden engelsk eksklusivt håndverk og stilrent design.

Lamborghini avduket i vår den nye toppmodellen sin – Revuelto. Det er allerede bekreftet at vi får noen eksemplarer av denne til Norge.

Her snakker vi ladbar hybrid – men med en selvpustende V12 (!) som hovedmotor. Sammen med tre elmotorer, sørger den for en samlet effekt på 1.020 hestekrefter.

