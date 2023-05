Her setter Juger´n ut Vår Staude med naken-grovis

Denne uken var Leif Arne Rolfstad gjest i God Morgen, Norge-studio – i forbindelse med den nye videoserien: Juger´n og låvefunnet.

Serien som lages sammen med Brooms Vegard Møller Johnsen, handler om Leif (best kjent som Juger´n), som skal fikse opp en klassisk Porsche 911. Bilen har stått og støvet ned i en garasje i 23 år. Men nå skal den tilbake på veien.

Da første episode ble vist, var responsen kjempegod – og dette var noe av det som ble snakket om på God Morgen, Norge.

Første episode av Juger´n og låvefunnet ser du her

Andre episode av Juger´n og låvefunnet ser du her

GOD STEMNING: Selv med en frekkis fra Juger´n, var det god stemning i studio etter opptak.

Tom for ord

I studio var programlederne Vår Staude og Peter Bubresko. Men da Leif foreslo at en naken Vår skulle være «panserpryd», var det tydelig at selv den erfarne programlederen først ble helt tom for ord. Før hun sier:

- Hæ? Hvem da?

Bubresko ble også tydelig satt ut av kommentaren.

Etterhvert ender det opp med å bli en prat om at Vår skal bli med på en kjøretur, når bilen etter hvert blir ferdig.

Akutt innlagt

Under besøket snakket Leif og Broom-Vegard om hvordan det går med prosjektet. Både bilen og hovedpersonen trenger omsorg.

Leif har nemlig blant annet en nyre som ikke fungerer skikkelig. Og midt i innspillingen, blir han akutt innlagt for å få dialyse-behandling.

Trenger transplantasjon

– Det er en dramatisk situasjon, der vi plutselig får et nytt aspekt til serien vår. For Leif trenger virkelig å bli friskere. Foreløpig er det dialyse – men skal han bli seg selv, trengs det en transplantasjon, sier Broom-Vegard.

Samtidig jobbes det med å få bilen på beina, igjen. Det gjøres på Porsche Classic Center Son - som er de fremste ekspertene på disse klassiske bilene.

Her kan du se både første- og andre episode. Hver søndag kommer det en ny episode.

