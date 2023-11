I 1967 satte det som mange anser som verdens første superbil, en ganske så hårete rekord. Lamborghini Miura ble nemlig den første serieproduserte bilen som passerte en toppfart på 170 mph (miles per hour) – noe som tilsvarer over 270 km/t.

Noen tiår senere er det Rimac, en av bilverdens eksperter på å ta verdensrekorder, sin tur til å gjenta en lignende bragd. Ny fartsrekord – og omtrent samme fart. Bare at Rimac gjør det baklengs!

Ja, du leste riktig. Drøyt 275 km/t – i revers.

Rekord-grossist

Den kroatiske hyper-elbilen som har en elmotor på hvert hjul, yter totalt 1.914 hestekrefter. Det gir noen ytelser som knapt er til å tro.

Tidligere i år ble det for eksempel satt over 20 verdensrekorder på én dag, med denne bilen. Inkludert toppfart på 412 km/t.

Men den nyeste rekorden er kanskje den mest imponerende.

Siden bilen ikke har en tradisjonell girkasse, har det ingen ting å si for ytelsene om du kjører framover eller bakover. Men det er jo noe helt annet å rygge en bil i ekstreme hastigheter.

Lo av ideen

Rekorden ble satt på Automotive Testing Papenburg-anlegget i Tyskland.

– Vi tenkte på det under utviklingen av bilen, at den trolig ville bli verdens raskeste bil i revers. Men så lo vi av hele greia. Bilens kjøling, aerodynamikk og stabilitetssystemer, er jo ikke designet for å kjøre baklengs, forteller ingeniør i Rimac, Matija Renic.

Etter hvert begynte imidlertid tanken å modnes mer og mer.

Virtuell testing tilsa at bilen ville klare godt over 240 km/t i revers.

– Men vi ante jo ikke hvordan bilen ville oppleves i revers i praksis. Dette var helt ukjent territorium, fortsetter Renic.

RÅSKINN: Den elektriske hyperbilen til Rimac har over 1.900 hestekrefter og ingen girkasse. Da kan man kjøre fort som fy – både framover og bakover. Foto: Dennis Noten

– Føles som å bråbremse

Akkurat det fikk Rimacs testsjåfør, Doran Drdnad (ingen skrivefeil, her), erfare. Det var han som kjørte bilen da rekorden ble satt.

– Det tok en stund å bli vant med å kjøre sånn. Man sitter jo og ser framover, mens omgivelsene raser forbi utenfor – raskere og raskere. Hodet presses framover, som når du bråbremser. Man må være veldig forsiktig med rattbevegelsene, og å ikke ødelegge balansen i bilen. I speilet vises banen og etter hvert bremsepunktet. Selv om det bryter mot hele måten bilen er bygget på, fungerte det veldig bra, forteller Drndak.

Han er den eneste i verden som har rygget i 275 km/t.

Knuste Tesla

Den uvirkelige rygge-rekorden er altså bare én av mange. Rimac Nevera satte blant annet ny bestetid for en serieprodusert elbil på den verdenskjente racerbanen Nürburgring i sommer.

Dette er en lang og svært krevende bane.

Nevera var ikke snauere enn at den fullstendig knuste den gamle rekorden, som for øvrig tilhørte Tesla Model S Plaid, med 20 sekunder!

Men så er det jo også to helt forskjellige biler. Teslaen er en fullverdig, romslig og stor familiebil. Rimac Nevera en vaskeekte hyperbil.

PS: Tesla har nok planer om å by opp til dans etter hvert, når de lanserer sin nye Roadster.

Kjøpe? Glem det ...

Ble du fysen på en Rimac Nevera nå? Ja, da er det synd for deg. Prisen er nemlig over 20 millioner kroner. Skal du ha norske skilter, blir det enda mer.

Dessuten lages det bare 150 eksemplarer. Så sjansen for å se denne på veien er omtrent like stor som å se en enhjørning vandre rundt i Oslo sentrum.

PS: Det burde selvsagt være unødvendig å si det, men likevel: Du bør så avgjort ikke prøve dette hjemme – med mindre du har tilsyn av voksne, da ...

NY VERDENSREKORD: Rimac-gjengen feirer den nye rekorden sin, og må samtidig gjøre plass til enda en utmerkelse i premieskapet sitt. Der er det trangt, fra før. Foto: Keno Zache

