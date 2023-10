Her ser du problemet akkurat nå

Vinteren kommer stadig nærmere, og snøen har allerede lagt seg flere steder i Nord-Norge og i høyden i Sør-Norge. Under slike forhold er det ingen tvil om at du allerede bør ha lagt om til vinterdekk.

Utfordringen er at det kan være store temperatursvingninger gjennom døgnet på denne tiden av året. Nettene kan være kalde med minusgrader, mens dagene kan ha tosifret plussgrader. Det kan skape dekk-dilemma, advarer NAF.

ADVARER: Jan Harry Svendsen og NAF mener det ikke er noe dekk som er optimalt akkurat nå.

– Rimfrost om morgenen kan gjøre veiene glatte. Ideelt burde du hatt på vinterdekk på bilen om morgenen og sommerdekk utover dagen, sier rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen.

Store forskjeller i egenskapene

Hovedårsaken er at mønster og gummiblanding i et vinterdekk er ganske forskjellige fra et sommerdekk. Gummiblandingen i vinterdekket er for det første mykere, og sammen med tversgående mønster og lameller, sørger den for et godt veigrep på glatt og kaldt underlag.

Et sommerdekk har hardere gummiblanding og langsgående riller. Rillene sørger blant annet for å transportere bort vann effektivt, slik at man unngår vannplaning.

Når temperaturen stiger, vil gummien i et vinterdekk etter hvert bli så myk at veigrepet blir mye dårligere. Allerede ved sju til ni varmegrader kan du risikere betydelig lengre bremsestrekning, mer ustabilitet, dårligere drenering og økt fare for vannplaning.

STORE FORSKJELLER: Mønster og gummiblanding er helt forskjellig på vinterdekket (foran) enn på sommerdekket (bak).

Setter store krav til sjåføren

Ifølge NAF er hverken sommerdekk eller vinterdekk optimalt mange steder akkurat nå.

– Enten man fortsatt kjører på sommerdekk eller om man har skiftet til piggfrie vinterdekk setter forholdene store krav til forsiktighet hos sjåføren, sier Svendsen.

Han peker blant annet på at bremselengden øker dramatisk med piggfrie vinterdekk når det er mildt og vått ute.

– NAF testet dette nylig og fra 80 kilometer i timen skilte det syv meter i stopplengde mellom to helt identiske biler med henholdsvis sommer- og vinterdekk, forklarer Svendsen.

Samtidig er sommerdekkene alt annet enn egnet når det er glatt, noe mange oppdager på denne tiden hvert eneste år.

Bytt om du er usikker

Det er faktisk ikke påbudt å bruke vinterdekk i Norge. Det er imidlertid påbudt å kjøre med dekk som er tilpasset føreforholdene, og i praksis er det kun vinterdekk som er egnet for kjøring på snø, slaps og is.



– Se an vær og føreforhold der du kjører, og velge dekk etter det. Er du i tvil, er det bedre å bytte til vinterdekk enn å ta sjansen på at man ikke kommer ut for glatt vei, råder NAF-rådgiveren.

– Det viktigste rådet er likevel å kjøre forsiktig. Høsten og tidlig-vinteren har mange overraskelser på lur som man bør være klar over, avslutter han.

Vinterdekk: Sjekk regler og frister her

