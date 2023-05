Ventetiden er over. Nylig rullet første eksemplar av en svært spennende og viktig modell fra Mercedes inn på Drammen Havn.

Vi snakker om helt nye (og elektriske) EQE SUV. Dette er bilen som plasserer seg mellom EQC, som har vært på markedet en god del år allerede, og digre EQS SUV.

Den norske importøren opplyser nå at de første kundene får sine biler mot slutten av juni og at EQE SUV vil være å se på norske veier i løpet av bare få dager.

Broom har kjørt EQE SUV i Portugal. Se vårt førsteinntrykk nederst i saken.

4x4: Bilen blir tilgjengelig i tre ulike versjoner, alle har 4Matic firehjulsdrift som standard.

550 kilometer

– EQE SUV vil være en svært viktig modell de kommende årene, og vi er overbevist om at kundene vil bli like begeistret som det vi er. Den nye SUV-en er som skreddersydd for det norske markedet med praktiske egenskaper som firehjulstrekk og tilhengerfeste som standard, kombinert med en luksuriøs og komfortabel kjøreopplevelse, sier konserndirektør Thorbjørn Myrhaug i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

VIKTIG: Konserndirektør, Thorbjørn Myrhaug, i Mercedes-Benz Norge, understreker at dette blir en viktig bil.

EQE SUV har en rekkevidde på opptil 550 kilometer, det gjelder EQE 500 4MATIC.

I Norge er 4MATIC firehjulstrekk standard, og gjennom Torque Shift fordeles momentet kontinuerlig mellom for- og bakakselen.

På hurtigladestasjoner kan EQE SUV lades med opptil 170 kW, og med Electric Intelligence aktivert ved bruk av navigasjonen, forvarmes eller avkjøles batteriet etter behov. Som et resultat er temperaturen ved ladepunktet i et optimalt område for effektiv lading.

RASK: EQE SUV er ingen sinke på veien. Den tregeste modellen gjør 0-100 km/t på 6,6 sekunder. Går du for EQE SUV 43 er øvelsen i mål på bare 4,3 sekunder.

Fra 877.000 kroner

Mercedes poengterer at de har valgt å inkludere mye utstyr som standard.

Blant sikkerhetselementene finner vi adaptiv cruisecontrol, speilpakke med blindsonevarsling, parkeringspakke med 360-graders kamera og LED High Performance hovedlys.

Av komfortelementer finner vi elektriske seter med minnefunksjon foran, oppvarmet ratt, elektrisk bakluke og trådløs lading av mobiltelefon. Tilhengerfeste som kan trekke opptil 1.800 kilo er også er standard.

I Norge er startprisen 877.000 kroner – for EQE SUV 350 4Matic. Da må du klare deg med 292 hestekrefter. Rekkevidden er likevel 549 kilometer.

