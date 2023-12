Her latterliggjøres sportsbilen av Tesla

Mer enn fire år etter at Tesla Cybertruck ble vist fram første gang, er den endelig gått i produksjon. Amerikanerne kan nå bestille bilen, som koster mellom 60.000 og 100.000 dollar.

De første eksemplarene er allerede utlevert til kunder som har ventet tålmodig på den kantete pickupen.

Det er imidlertid ikke bare designet som vekker oppsikt. Ytelsene er også av ekstreme, sammenlignet med «alt» av eksisterende pickuper.

Og det er ikke bare pickuper som kommer til kort mot Cybertruck, også rene sportsbiler blir parkert i konkurransen, skal vi tro Tesla selv.

Vinner duell mot Porsche – med bil på henger!

Nylig publiserte nemlig Tesla en video på Youtube av en helt spesiell duell på racerbanen. I videoen ser vi en splitter ny Porsche 911 i akselerasjonstest mot Cybertruck i toppversjonen «Cyberbeast», filmet fra flere vinkler.

En litt spesiell duell, tenker du kanskje, men det kommer mer: Cybertrucken er nemlig utstyrt med en tilhenger. Og oppi hengeren står et annet eksemplar av den samme Porsche 911.

SJEFEN SJØL: Elon Musk og Tesla flytter grenser med Cybertruck. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

Cybertruck er i stand til å dra henger med vekt på inntil fem tonn. Med sine tre kraftige elmotorer og vanvittige dreiemoment, ser vi hvordan bilene akselererer side om side, før Cybertrucken – med henger – ganske tidlig drar fra sportsbilen fra Porsche.

I en annen versjon av av samme video, publisert av DPC Cars, har de lagt på kommentarerer fra blant andre Elon Musk.

– Vi tok en helt ny Porsche 911, rett fra forhandleren, ut på racerbanen sammen med en Cybertruck. Cybertrucken kan taue en Porsche 911 i en kvart mile (cirka 400 meter red.anm) raskere enn Porschen klarer å kjøre samme distanse, hører vi Elon Musk kommentere i klippet.

Full fyr i kommentarfeltet

I kommentarfeltet til videoene er det som ventet høy temperatur. Flere peker på at Tesla sammenligner versting-Cybertrucken med innstegsutgaven av Porsche 911. Andre mener innholdet i videoen ikke er troverdig, så lenge det er Tesla selv som står bak.

En bruker skriver:

«La bilene kjøre litt lenger, så kommer selv denne innstegs-Porschen til å slå Cybertrucken lett»



En annen skriver:



«Jeg ville aldri valgt en Tesla foran en Porsche. Ingen Tesla er i stand til å bringe fram gliset på meg som en ekte 911. Og det er et faktum!»

FEM TONN: Tesla Cybertruck kan dra henger med vekt på inntil 5.000 kilo.

Skikkelig beist

«Cyberbeast»-utgaven av Cybertruck er uansett et beist av en bil, med tre motorer som totalt yter 845 hestekrefter og et dreiemoment på ekstreme 1.395 Nm.

Akselerasjonen er det da heller ikke noe å si på; 0-100 km/t skal være unnagjort på vanvittige 2,7 sekunder.



Men verken Cyberbeast eller de andre utgavene av Cybertruck blir å se i Europa. Det sørger europeisk regelverk for. Her stilles blant annet strenge krav til at biler har myke områder som kan absorbere energi ved kollisjoner med syklister og fotgjengere. Til slikt har amerikanerne en litt mer avslappet holdning.

Elon Musk og co har imidlertid ikke avvist at en «mykere» utgave av Cybertruck for det europeiske markedet, kan bli aktuelt å lage i fremtiden.

