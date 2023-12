Her krevde Vegvesenet full opprydning

Sikten fremover i et kjøretøy er avgjørende for sikkerheten til sjåføren og alle rundt. Samtidig kan det være fristende å pynte litt i frontruta, for eksempel hvis du kjører langtransport og bilen i praksis er hjemmet ditt i uker om gangen.

Særlig smart er det imidlertid ikke. Det fikk en polsk lastebilsjåfør nylig merke under en kontroll i Grimen mellom Nesttun og Arna i Bergen.

Pyntet til jul

Vedkommende ble egentlig stoppet fordi kontrollørene syntes varebilen så veldig tung ut på veien. Det var ikke noe synsbedrag. Ved kontrollveiing, viste det seg at bilen veide 4.400 kilo, som var 900 kilo over tillatt totalvekt.

For dette fikk sjåføren 3.000 kroner i gebyr. Men så viste det seg at han også hadde plassert både flagg, gardiner, terninger, kvitteringer, skilt, et kors og diverse nisser i siktsonen i frontruta.

Helt sikkert koselig, men definitivt ikke tilrådelig, var konklusjonen fra kontrollørene. De ba sjåføren ta en juleopprydning før han fikk kjøre videre.

Taxisjåfør stoppet: Hadde kjørt ulovlig i åtte år

LITT AV HVERT: Sett utenfra blir det enda tydeligere at her måtte det ryddes litt. Foto: Statens vegvesen

Ekstra viktig i lastebiler

I utgangspunktet gjelder regelen om at ingenting skal dekke feltene som vindusviskerne opererer i. I lastebiler og andre store kjøretøy er fri sikt ekstra viktig, for å unngå at de allerede store blindsonene blir enda større.

Det er imidlertid langt fra sjelden at Statens vegvesen ber lastebilsjåfører rydde opp i siktssonen.

Under en storkontroll utenfor Oslo høsten 2019, fikk hele 79 tungbil-sjåfører beskjed om å fjerne alt fra bord til flasker, GPS-mottakere, bilder og flagg fra siktsonen før de fikk kjøre videre.

Reagerte på lukten: Så fant de dette

FARLIG: Bildet er tatt i en tidligere kontroll. Her er store deler av siktsonen tildekket. Foto: Statens vegvesen

I de mest graverende tilfellene vanker det både bøter og anmeldelse, slik det også gjør hvis du ikke skraper frontruta på vinterdager.

Nøyer du deg for eksempel med å skrape et felt som er mindre enn et A4-ark, blir det stort sett alltid anmeldelse.

Anses ikke som trygt – nå fjernes alt sammen



Få også med deg denne: