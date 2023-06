Kia gjør seg nå klare til å lansere en bil som kommer til å skille seg ut på norske veier. Deres nye EV9 er en SUV på over fem meter. Og der mange av konkurrentene bærer preg av at lavest mulig luftmotstand har trumfet mye annet på design, slår Kia her til med en bil som er både høyreist og temmelig firkantet.

Dette er også Kias første helelektriske SUV med tre seterader. Bilen fås som seks- og sjuseter.

Og bare for å ta rekkevidde først som sist: Den er på inntil 514 kilometer. Her går det også fort å lade. EV9 har 800 V hurtiglading, det betyr at 15 minutters lading kan gi rekkevidde på 239 kilometer, under ideelle forhold.

Lade andre apparater

Bilen er bygget på Kias modulbaserte elbilplattform (E-GMP) og har lang akselavstand og et flatt gulv som gir romslig kupé med god plass og høy komfort på alle seterader.

Når den står i ro, kan setene på andre seterad legges bakover eller snus 180 grader mot tredje seterad. I tillegg har EV9 blant annet digitale sidespeil, innfelte dørhåndtak og tredelt panoramatak.

Bilen har også toveis lading som betyr at du i tillegg til å lade med en vegglader eller på en offentlig ladestasjon, også kan bruke elbilbatteriet til å forsyne elektriske apparater med strøm – og i fremtiden også levere strøm til boligen din.

VEKKE OPPSIKT: Kia har helt tydelig bestemt seg for at EV9 ikke skal bli oppfattet som noen «vanlig» elbil. Med det sikrer de nok også bilen mye ekstra oppmerksomhet.

Kias største personbil

EV9 er også den første Kia-modellen som kan oppgraderes via Kia Connect Store. Det gir mulighet til å oppdatere og tilpasse bilen med de funksjonene du vil ha.

Bruk av skinnalternativer og materialer fremstilt av resirkulert plast markerer en dreining mot bruk av mer miljøvennlige materialer i interiøret.

Med lengde på 5,01 meter er EV9 Kias største personbil hittil. Bagasjeromsvolumet i biler med to seterader er på 828 liter når setene er slått opp, mens biler med tre seterader har et bagasjerom på opptil 333 liter. I tillegg er det frunk. På utgaven med bakhjulsdrift har denne volum på 90 liter, mens det på utgaven med firehjulsdrift rommer 52 liter.

FLEKSIBELT: Du får EV0 med seks eller sju seter, her er det også flere fleksible seteløsninger.

Stor batteripakke

EV9 kan altså leveres med bakhjulsdrift eller firehjulsdrift. Begge versjonene har et 99,8 kW batteri med fjerde generasjon batteriteknologi fra Kia. Dette er et av de største elbilbatteriene på markedet nå. Når rekkevidden ikke er høyere enn den er, forteller det ganske mye om både størrelsen på bilen – og luftmotstanden.

Den bakhjulsdrevne versjonen har motor på 150 kW og maksimalt dreiemoment på 350 Nm. Den kan akselerere fra 0 til 100 km/t på 9,4 sekunder, har en topphastighet på 185 km/t. Det er denne som kan gå inntil 541 kilometer.

SKJERMER: I dashbordløsningen kjenner vi igjen flere elementer fra lillebror EV6. Flatt gulv skal gi svært gode plassforhold inne i bilen. Foto: www.weigl.biz

Bruke telefonen

Versjonen med firehjulsdrift har to 141 kW elektromotorer. Topphastigheten er på 200 km/t. Utstyrsversjonen Baseline akselererer fra 0 til 100 km/t på 6 sekunder, mens GT-line bruker 5,3 sekunder og har en estimert rekkevidde (WLTP) på opptil 497 kilometer.

Du kan bruke smarttelefonen til å låse og låse opp dørene, starte og slå av motoren, betjene alarmen og åpne og lukke bakluken. Du trenger ikke ta telefonen ut av lommen for å låse opp bilen. Den digitale nøkkelen kan deles med inntil tre andre personer om gangen, og du bestemmer hvilke funksjoner som skal deles og hvor lenge.

