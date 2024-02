Hyundai har hatt suksess med elbiler i det norske markedet i flere år. Først med modellene Ioniq og Kona – så startet de en helt ny modelloffensiv med familiebilen Ioniq 5.

Den fikk en svært god start i Norge, med til dels lang leveringstid. Kundene måtte smøre seg med tålmodighet – og noen form for rabatter var det bare å glemme.

Men mye har forandret seg på bilmarkedet det siste året. Samtidig som tilgangen på biler har blitt bedre for flere bilimportører, har etterspørselen fra kundene gått kraftig ned. Det gjør at mange har biler på lager de ønsker å bli kvitt.

2023-modeller

Hyundai-forhandler Mobile går nå ut med en kampanje der du kan spare hele 82.900 kroner på lagerførte Ioniq 5 Premium.

Listepris på bilen er 533.369 kroner. Nå blir den din for 459.000,-.

Ifølge markedsføringen er bilene 2023-modeller, dermed haster det nok litt ekstra å få dem ut. Her snakker vi også bakjulsdrift, som i manges øyne nok er mer ukurant enn Ioniq 5 med 4x4. De fleste kundene i denne klassen ønsker seg firehjulstrekk når det er tilgjengelig.

UTSTYR: Ioniq 5-interiøret er særpreget, kampanjemodellene skal være svært velutstyrte.

Stor lade-styrke

Til gjengjeld får du mest rekkevidde når du velger bilen med tohjulsdrift. Kampanjemodellen har en offisielle WLTP-rekkevidde på 507 kilometer.

Blant styrkene til Ioniq 5 er at bilen har 800-volts batterisystem. Det gjør at den kan ta imot mer strøm enn de fleste av konkurrentene ved lynlading, inntil 230 kW. Batteriet kan også forvarmes, det er særlig viktig på vintereren.

ROMMELIG: Med bagasjerom på 527 liter er Ioniq 5 en fullverdig familiebil.

Blir slått av Kona

Under et ganske særpreget ytre, skjuler det seg en rommelig familiebil. Bagasjerommet er på 527 liter. Baksetet kan skyves i lengderetningen, det er smart for å kunne utnytte plassen best mulig. Versjonen med bakhjulsdrift har også betydelig større frunk enn utgaven med 4x4: 57 kontra 24 liter.

Så langt i år er det for øvrig lillesøster Kona som er den soleklare bestselgeren for Hyundai. Med 282 eksemplarer var Kona faktisk den nest mest solgte bilen i januar, bare slått av suverene Tesla Model Y på 962 biler.

